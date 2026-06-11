Pokud máte starší iPhone, tohle vás naštve. Apple potají přidal do FaceTime geniální funkci, kterou vám ale zakáže

Apple na WWDC 2026 představil desítky novinek pro iPhone, mezi nimiž nechybí nová Siri AI, vylepšení Zpráv, Poznámek nebo aplikace Peněženka. Jedna velmi zajímavá změna ale míří také do FaceTimu. Přestože na první pohled nepůsobí tak revolučně jako umělá inteligence, v praxi může změnit způsob, jakým videohovory přes iPhone používáme. FaceTime totiž nově získává podporu takzvané duální kamery. Jinými slovy, během hovoru bude možné současně sdílet obraz z přední i zadní kamery iPhonu. Protistrana tak uvidí nejen vás, ale zároveň i to, co se nachází před vámi.
Ukážete sebe i okolí zároveň
Pokud jste někdy během videohovoru chtěli někomu ukázat zajímavé místo, nový produkt, zařízení nebo třeba výhled z dovolené, pravděpodobně jste museli přepnout na zadní kameru a na několik sekund z obrazu zmizet. Nová funkce tento problém řeší elegantněji. FaceTime totiž zobrazí oba pohledy současně.
Volaný tak může sledovat vaši reakci i samotný objekt v reálném čase. Apple tím FaceTime posouvá blíž k osobnějšímu způsobu komunikace, který se může hodit nejen při běžném povídání s rodinou či přáteli, ale také při pracovních schůzkách, prezentacích nebo vzdálené technické podpoře.
Aktivace funkce má být velmi jednoduchá. Během hovoru stačí klepnout na tlačítko pro přepnutí kamery a FaceTime automaticky spustí režim se dvěma aktivními kamerami. Pokud budete chtít, lze následně přední kameru vypnout a pokračovat pouze se zadní. Výchozí režim však počítá se současným využitím obou kamer.
Má to však jeden důležitý háček
Stejně jako řada dalších pokročilých funkcí nebude ani tato novinka dostupná pro všechny iPhony. Apple ji podle dostupných informací omezuje na iPhone 17 a novější modely. Majitelé starších zařízení si tak budou muset nechat zajít chuť, přestože i oni budou moci během hovoru obraz z duální kamery přijímat. Omezení se týká pouze zařízení, které funkci aktivně používá.
Právě podobné novinky přitom často bývají těmi, které nakonec ovlivní každodenní používání zařízení více než velké marketingové taháky. FaceTime se díky nim stává praktičtějším nástrojem a Apple zároveň ukazuje, že i po letech dokáže do své videohovorové platformy přidávat funkce, které dávají smysl. A i když Siri AI letos krade většinu pozornosti, právě duální kamera může být jednou z funkcí, kterou budou uživatelé využívat překvapivě často.