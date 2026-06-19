Cenový šok, který nemá obdoby. Analýza odhalila, kolik má stát nový iPhone 18 Pro

O možném zdražování produktů Applu se v posledních měsících mluvilo poměrně často. Tentokrát je však situace jiná. Generální ředitel Applu Tim Cook totiž nedávno otevřeně přiznal, že rostoucí ceny paměťových čipů nutí firmu přemýšlet o zdražení svých produktů. A právě na toto vyjádření nyní navazuje nová analýza, která odhaduje cenu letošního iPhonu 18 Pro. Výsledek rozhodně nepotěší.
Podle výpočtů zveřejněných deníkem The Wall Street Journal by mohl základní iPhone 18 Pro začínat minimálně na 1299 dolarech. Reálnější scénář však údajně počítá s cenou 1399 dolarů nebo dokonce vyšší. Pokud by se tento odhad potvrdil, znamenalo by to zdražení o 200 až 300 dolarů oproti současnému iPhonu 17 Pro.
Umělá inteligence žene ceny vzhůru
Za vším stojí prudký růst cen paměťových čipů DRAM a NAND. Ty dnes ve velkém skupují provozovatelé AI datacenter, kteří jsou ochotni platit výrazně vyšší částky než výrobci spotřební elektroniky. Výrobci čipů proto část produkce přesouvají právě k AI infrastruktuře, což vytváří tlak na ceny komponent používaných v telefonech, tabletech i počítačích. Podle odhadů vzrostly náklady na paměť v iPhonu 18 Pro oproti předchozí generaci několikanásobně. Například 12 GB operační paměti má stát zhruba 145 dolarů oproti přibližně 39 dolarům u předchozí generace. Podobně roste i cena úložiště.
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Paměti však nejsou jediným problémem. Podle analytika Ming-Chi Kua připravuje Apple u iPhonu 18 Pro výrazně přepracovaný fotoaparát, jehož výroba má být přibližně o polovinu dražší než u současné generace. Právě tento faktor je jedním z důvodů, proč některé odhady pracují s cenou 1399 dolarů namísto „pouhých“ 1299 dolarů. Pokud by Apple zachoval současný rozdíl mezi modely Pro a Pro Max, znamenalo by to startovní cenu iPhonu 18 Pro Max kolem 1499 dolarů. A v případě očekávaného skládacího iPhonu či modelu Ultra by se cena mohla přiblížit hranici 2000 dolarů.
Ne všichni tomu věří
Je však důležité dodat, že nejde o únik cen přímo od Applu. Aktuální částky vycházejí z analytických propočtů a odhadů budoucích výrobních nákladů. Ještě před několika týdny se například objevily zprávy, podle kterých chtěl Apple naopak zachovat startovní ceny modelů Pro na současných 1099 a 1199 dolarech a případné zdražení řešit pouze u vyšších kapacit úložiště. Podobně skeptická je i část komunity. Na Redditu řada uživatelů upozorňuje, že skokové zdražení o 300 dolarů by bylo pro Apple velmi riskantní a mnohem pravděpodobnější je navýšení v řádu 100 až 150 dolarů. Někteří dokonce spekulují, že současné vysoké odhady mají zákazníky psychologicky připravit na menší, ale stále výrazné zdražení.
Jisté je zatím pouze jedno. Apple už veřejně přiznal, že rostoucí náklady na komponenty představují problém, který nelze dlouhodobě ignorovat. Jak velkou část těchto nákladů nakonec přenese na zákazníky, se dozvíme pravděpodobně až při zářijovém představení nové generace iPhonů. Pokud by se však odhad 1399 dolarů skutečně naplnil, šlo by o jeden z největších cenových skoků v historii iPhonu. A zároveň o jasný důkaz, že boom umělé inteligence začíná výrazně ovlivňovat i ceny zařízení, která nosíme každý den v kapse.