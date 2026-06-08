iPhone 18 Pro má dostat důležité vylepšení displeje!

Ačkoliv se u iPhonů většinou nejvíce řeší fotoaparáty nebo výkon čipu, letos by jednou z nejzajímavějších novinek mohl být samotný displej. Podle nejnovějších informací totiž Apple chystá pro iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max nasazení nové generace OLED panelů s označením LTPO+, která by měla přinést dvě praktické výhody – nižší spotřebu energie a lepší fungování stále zapnutého displeje.
Podle dosavadních úniků si oba modely zachovají stejné velikosti jako jejich předchůdci, tedy 6,3″ a 6,9″. Místo změny rozměrů se má Apple zaměřit právě na zdokonalení zobrazovací technologie. Není to ostatně nic překvapivého. Displeje patří dlouhodobě mezi nejsilnější stránky iPhonů a Apple do nich obvykle zasahuje jen tehdy, když má připravené skutečně smysluplné vylepšení.
Technologie LTPO není úplnou novinkou. Právě díky ní mohou modely Pro plynule měnit obnovovací frekvenci od 1 do 120 Hz, což umožňuje jak technologii ProMotion, tak funkci stále zapnutého displeje. Nová generace LTPO+ má ale podle dostupných informací pracovat ještě efektivněji. Přesnější řízení jednotlivých částí panelu by mělo snížit spotřebu energie a zároveň zlepšit jeho chování při různých světelných podmínkách. První očekávanou výhodou je delší výdrž baterie. Displej je jedním z největších „žroutů“ energie v telefonu a každé zlepšení jeho účinnosti se může pozitivně projevit při běžném používání. Neočekává se sice žádný dramatický skok, ale i několik procent navíc může v praxi znamenat desítky minut provozu.
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Druhá změna potěší hlavně uživatele, kteří využívají stále zapnutý displej. U některých OLED panelů se totiž při velmi nízkém jasu může objevit jemné poblikávání nebo lehce zrnitý obraz. Právě LTPO+ by mělo díky přesnější regulaci tento efekt omezit a zajistit přirozenější zobrazení, zejména večer nebo ve tmě. Zajímavá je také situace kolem výrobců panelů. Podle dostupných zpráv mají většinu produkce zajistit Samsung a LG. Čínské společnosti BOE se údajně nepodařilo splnit náročné požadavky Applu na kvalitu nové technologie, a proto by se na výrobě displejů pro letošní vrcholné modely neměla podílet.
Zatím není jasné, zda se LTPO+ objeví i u případného modelu iPhone Ultra, o kterém se už delší dobu spekuluje. Pokud se však současné informace potvrdí, půjde o jednu z těch změn, které nejsou na první pohled vidět, ale při každodenním používání mohou být znát možná víc než vyšší výkon procesoru nebo další megapixely navíc.