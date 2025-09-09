Všechny nové iPhony nabídnou ProMotion displej

Apple letos učinil krok, na který mnozí uživatelé čekali dlouhé roky. Poprvé v historii totiž celá nová řada iPhonů dostává displeje s technologií ProMotion. Tato funkce, která umožňuje adaptivní obnovovací frekvenci až 120 Hz, přináší výrazně plynulejší pohyb na obrazovce a zároveň efektivnější hospodaření s energií.
Technologie ProMotion se poprvé objevila už v roce 2017 u druhé generace iPadu Pro. Tehdy vzbudila pozornost díky mimořádné plynulosti při posouvání obsahu i hraní her. Na iPhony dorazila až o čtyři roky později – v roce 2021 ji dostaly modely iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max. O něco později si našla cestu také do MacBooků Pro s Liquid Retina XDR displejem. Přesto byla až dosud výsadou dražších „Pro“ zařízení.
To se mění právě nyní. Apple totiž vybavil ProMotion displejem nejen iPhone 17 Pro, ale také modely iPhone 17 a iPhone Air. Funkce umožňuje, aby se displej při rychlém pohybu, například při procházení webových stránek nebo hraní graficky náročných her, obnovoval až 120krát za sekundu. Naopak v okamžiku, kdy je obraz statický, dokáže obnovovací frekvence klesnout na výrazně nižší hodnoty, což šetří energii a prodlužuje výdrž baterie.
Fotogalerie
Pro uživatele to znamená citelný posun v každodenním používání – od jemnějších animací a svižnějších reakcí systému až po lepší herní zážitky. Apple tímto krokem potvrzuje, že technologie, které byly dříve vyhrazené prémiovým modelům, postupně zpřístupňuje širšímu publiku. A právě plošné nasazení ProMotion displejů je jedním z nejvýraznějších vylepšení, které letošní generace iPhonů přináší.