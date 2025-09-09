Apple právě představil iPhone 17

Po roce Apple opět představuje nové iPhony. Úniků zase byla celá řada a leckdo z vás si možná myslel, že jej nové modely letos ničím nedokáží představit. Dle spekulací je to naposled, co vidíme na podzim základní iPhone. Apple má údajně v úmyslu přenechat hlavní podzimní keynote „prémiovým“ modelům. Základní iPhone spolu s nejlevnější „e“ variantou se má ukázat na jaře. Pokud se spekulace potvrdí, základní iPhone 18 uvidíme až na jaře roku 2027. To je ale zatím píseň budoucnosti. Nyní se pojďme podívat, s čím Apple přišel letos.
Design
Okolo designu bylo u nových iPhonů jasno, neboť několik dní před touto keynote se objevovaly makety a další fotografie. iPhone 17 tedy designem navazuje na loňský iPhone 16, který se povedl. Těšit se můžete na levandulovou, mlžně modrou, černou, bílou a šalvějovou. Minimální kapacita je nově 256 GB.
Displej
Displej dostal do vínku 6,3″ (oproti 6,1″ v minulém roce) panel a konečně i u základního modelu máme ProMotion, díky čemuž si uživatelé základního modelu užijí 120 Hz (10 až 120 Hz). Jas má až 3000 nitů. Počítejte s novým odolným sklem Ceramic Shield. Rovněž počítejte s podporou Always On (včetně Live Activities).
Čip
Pochopitelně dorazil nový čip v podobě 3nm A19 a stejně jako každý rok se můžeme těšit na vyšší výkon a lepší úsporu energie. A19 přináší 16jádrový Neural Engine, 6jádrové CPU (2 výkonnostní jádra a 4 úsporná) a 5jádrovou GPU, která je oproti předchozí generaci výkonnější o 20 %.
Baterie
Apple slibuje, že novinka zvládne až o 8 hodin více přehrávání videa. Pokud dáte tento model nabíjet na 10 minut, užijete si dalších až 8 hodin přehrávání videa. Dále počítejte s rychlejším rychlonabíjením. Z 0 na 50 % se dotanete za 20 minut, což je zrychlení o 33 %.
Fotoaparát
Stejně jako v minulém roce má iPhone 17 na zadní straně duální kameru. Hlavní kamera má 48 MPx (f/2,2), dále je zde 2X teleobjektiv. Také kombinuje ultraširokoúhlý a hlavní fotoaparát v jednom. Ohniskové vzdálenosti 13 mm a 26 mm. Přední fotoaparát podporuje Center Stage a chlubí se lepší stabilizací díky AI. Rozlišení je 18 MPx.
Cena
iPhone 17 startuje na 799 dolarech. Předobjednávky začínají v pátek. Dostupné budou 19. září.
Esim only – takže hadám v Číně zakázán.
