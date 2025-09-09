Apple představil iPhone Air!

Apple právě představil iPhone Air, zcela nový telefon, který doplňuje řadu iPhone 17 Pro a iPhone 17. Od těch se na první pohled liší svým extrémně tenkým tělem. Už při prvním pohledu Apple jasně ukázal jak extrémně tenký iPhone Air je. K jeho vytvoření byl použit stejný titan, který se používá pro vesmírné lodě. Titan je extrémně odolný, dokonce se jedná o nejodolnější iPhone v historii Applu. Apple pokryl jak displej tak záda telefonu pomocí ceramic shield. Baterie nabízí extrémní hustotu, což zaručuje dlouhou výdrž i v miniaturním těle. K dispozici bude ve žluté, modré, bílé a černé barvě. Tloušťka iPhone Air je 5,6 mm. Pro srovnání nejtenčí iPad má 5,5 mm. iPhone Air nabízí 6,5″ displej s ProMotion, až 3000 nitů v maximu a je pokryt ceramic shield 2 generace, která má 3x lepší odolnost než první generace. Telefon je 4x odolnější proti prasknutí displeje než jakýkoli jiný iPhone. Novinkou je speciální čip, který Apple označil jako A19 Pro. Cena telefonu začíná na 999 dolarech.
Do tenkého těla se Applu podařilo naskládat fotoaparát, reproduktor a mikrofon díky tomu, že na jeho vrchu najdeme opět malou výpouklinu jako v případě ostatních modelů. A19 Pro obsahuje 6 CPU, 6 GPU. Neural Accelerator je 3x výkonnější než u předešlého A18 Pro, takže iPhone Air nabídne výrazně rychlejší. Apple použil vlastní čip N1 Pro, který zahrnuje Wi-Fi, Bluetooth a GSM modul. Nechybí ani vlastní 5G modem, který Apple nazval C1. Celkově Apple vyrobil všechny komponenty tak, aby iPhone Air nabídl ty nejúspornější komponenty na světě. Co se fotoaparátu týká, nabízí iPhone Air
foťák 48MPx širokoúhlý fotoaparát s 2x násobný přiblížením a ořezem do 12 Mpx při přiblížení. Světelnost objektivu iPhone Air je F/1,6. AI fotky dost vylepšuje, mají super texturu oblečení, barev, stínů a dalších věcí a jsou k dispozici stejně jako u iPhone 16 Pro tři různá ohniska, tedy defakto 3 zoomy navíc. Nechybí ani kamera umožňující natáčet do 4K při 60 snímcích za vteřinu s Dolby Vision a Dolby Sorround. Telefon je k dispozici pouze ve verzi s Esim a to po celém světě. Co se týká výdrže baterie, ta je díky úsporným komponentům takzvaně All-day, což řečí Applu znamená 18 hodin stejně jako u Apple Watch,. Aby vám ale iPhone Air vydržel déle, začal Apple nabízet také novou generaci MagSafe baterie, která přidá 40 hodin přehrávání videa. K iPhone Air Apple nabídne také 2 nová pouzdra a Crossbody strap. Tedy řemínek na nošení přes tělo.
