Apple představil iPhone 17 Pro! Přichází hliník i obří nekompromisní foťák

Spekulace okolo iPhone 17 Pro se prakticky beze zbytku naplnily. Apple totiž novinku před pár minutami představil prakticky v přesně takové formě, o které v předešlých týdnech spekulovalo. Dorazil tedy telefon s masivním zadním fotomodulem přes značnou část horních zad, skleněný zadní modul kvůli podpoře bezdrátového nabíjení, parní komora pro co možná nejlepší chlazení a hlavně s hliníkovým tělem, které se u Pro modelů objevuje vůbec poprvé v jejich historii. Od roku 2017, co Pro modely přichází, totiž Apple využíval pro rámeček jen leštěnou ocel a poté titan.
Dle očekávání je novinka suverénně nejvýkonnější iPhone všech dob. Telefon se dočkal ale i řady dalších opravdu zajímavých věcí v čele s chlazením pomocí parní komory, která by měla zatočit s přehříváním a tedy i se škrcením výkonu. Jen pro představu, toto řešení má být 20x účinnější než to, které Apple využíval u iPhonů 16 Pro. Co se týče barev, zde Apple dost překvapil a nasadil jen oranžovou, modrou a stříbrnou variantu, byť se od něj čekaly i další.
Fotogalerie
Srdcem telefonu je čip A19 Pro s 6jádrovým CPU a 6jádrovým GPU, který by měl být naprosto nekompromisní i ohledně AI úkonů. Ty by měly dík Neural Accelarotu zrychlit oproti předešlé generaci až 4x. A díky tomu, že bude čip perfektně chlazení skrze parní komoru, měl by A19 Pro poskytovat maximální výkon extrémně dlouho i při náročných úkonech typu AAA hry, editace videí a tak podobně.
Stejně jako v případě iPhone Air, i zde nasadil Apple Ceramic Shield 2. generace na přední i zadní stranu, díky čemuž by tak měl být telefon velmi odolný – konkrétně až 4x odolnější proti prasknutí displeje a 3x odolnější proti poškrábání displeje. A díky antireflexní vrstvě by se mělo na displej i krásně dívat na slunci a tak podobně. Velmi dobře by na tom měla být i baterie, která má být dle slov Applu nejlepší v historii iPhonů. Dostat bychom se díky tomu měli na 39 hodin.
Fotogalerie #2
Co se týče foťáků, zde se Apple tradičně vytáhl. Na přední straně nechybí 18Mpx fotoaparát s podporou Center Stage. Na zadní straně pak najdete tři 48MPx foťáky ve složení širokoúhlý – ultraširokoúhlý – teleobjektiv. Co se pak týče zoomu, k dispozici je 4x a 8x optický zoom, přičemž 4x je ideální pro portréty, zachycení detailů a tak podobně. Obecně by se právě díky sestavě zoomů a objektivů mělo jednat o suverénně nejuniverzálnější a nejpokročilejší iPhone, který Apple doposud (nepřekvapivě) představil. A pro milovníky digitálního zoomu si Apple připravil příjemné 40x digitální přiblížení, jehož kvalitu nám ale neumožnil zhodnotit.
Pokud jste milovníky videa, nechybí zde 4k při 120 FPS či podpora formátu ProRes RAW. Obecně se Apple u telefonu zaměřil na přidání řady profesionálních funkcí, aby byly telefony právě pro profíky ještě lákavější.
Nezapomnělo se ani na příslušenství, v rámci kterého dorazil jak Crossbody Strap (tedy popruh přes rameno), tak TechWoven kryt coby náhrada za kůži či nepodařený FiveWoven. Co se pak týče ceny, 17 Pro začíná na 1099 dolarech a 17 Pro Max pak na 1199 dolarech, v obou případech pak na 256GB v základu.