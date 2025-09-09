První zklamání z nových iPhonů je tu a týká se MagSafe baterie!

Apple dnes představil také zcela novou MagSafe baterii, na kterou se řada uživatelů včetně mě dlouhé roky těšila. Bohužel radost rychle vyprchala, když jsme si rozklikl kompatibilitu této baterie. I přesto, že všechny telefony mají na zádech MagSafe a baterie má také MagSafe, tak Apple na svých oficiálních stránkách uvádí, že je baterie kompatibilní výhradně s iPhone Air. K žádnému jinému iPhone ji tedy bohužel nepřipojíte, alespoň to tvrdí Apple. Cena baterie je 2690 Kč.
Kupte si tenký iphone s nepoužitelnou vydrží a pak si na jeho záda nalepte powerbanku abyste dali celý den…
Upřímně, ten AIR za 30 nemá smysl,radši bych si dal do tarifu splátku a těch 5 přidal za pročko..čekal jsem u airu cenu kolem 25K max…