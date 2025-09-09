Zavřít reklamu

První zklamání z nových iPhonů je tu a týká se MagSafe baterie!

iPhone 17 Pro / Aiir
Roman Zavřel
2

Apple dnes představil také zcela novou MagSafe baterii, na kterou se řada uživatelů včetně mě dlouhé roky těšila. Bohužel radost rychle vyprchala, když jsme si rozklikl kompatibilitu této baterie. I přesto, že všechny telefony mají na zádech MagSafe a baterie má také MagSafe, tak Apple na svých oficiálních stránkách uvádí, že je baterie kompatibilní výhradně s iPhone Air. K žádnému jinému iPhone ji tedy bohužel nepřipojíte, alespoň to tvrdí Apple. Cena baterie je 2690 Kč.

 

MGPG4 AV1 MGPG4_AV1
MGPG4 AV2 MGPG4_AV2
MGPG4 MGPG4
mpv-shot0080
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.