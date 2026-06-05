Nové barvy pro iPhone 18 Pro jsou prakticky jisté! Potvrzují je další fotky komponent z prototypů

Zatímco iPhone 15 Pro a 16 Pro dorazil v relativně konzervativních barvách, loňský iPhone 17 Pro dokázal minimálně svou oranžovou verzí rozhodně zaujmout a jak se zdá, ve stejném duchu chce Apple pokračovat i letos. Na internet totiž unikají další a další informace, které právě nové barevné varianty novinek odhalují, a jelikož jsou v posledních týdnech podloženy i řadou snímků, můžeme si nyní udělat dokonalý obrázek i o konkrétním odstínu telefonu. Například nyní se na X leakera pipfix, který včera zveřejnil snímky šasi iPhone 18 Pro, objevily fotky USB-C modulů, které měl Apple používat pro prototypy novinek. A právě ty opět potvrzují přesné barvy, ve kterých nová generace iPhone na podzim dorazí.
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Jak můžete na snímcích výše vidět, Apple testuje prototypy v tmavě červené, tmavě šedé a světle modré barevné variantě, jsou jsou odstíny, o kterých se šuškalo i v předešlých týdnech. Hlavní hvězdou podzimu by pak měl být nepřekvapivě červený model, jelikož Pro v tomto odstínu ještě nikdy nedorazilo. Hezky vypadá i světle modrá verze, která působí o něco veseleji než tak, kterou Apple použil u iPhone 13 Pro před pár lety. Kromě těchto barev pak má samozřejmě dorazit i klasická stříbrno-bílá varianta, takže se bude konečná nabídka skládat ze čtyř modelů.
Fotogalerie #2
iPhone 18 Pro by se měl jako již tradičně představit v průběhu podzimu, pravděpodobně pak v první polovině září. Pravděpodobně však tentokrát hlavní hvězdou podzimní Keynote nebude. Většinu pozornosti totiž na sebe velmi pravděpodobně strhne první ohebný iPhone coby iPhone Ultra. Přesto však bude Pro řada stejně jako v předešlých letech extrémně zajímavá volba, která sice nenabídne ohebný displej, zato však mimořádnou komplexnost po všech stránkách. Protože fotosoustava, výkon či baterie budou i nadále na naprostém vrcholu mobilního světa, což ostatně nejspíš přiměje ke koupi i mě, ač jsem na iPhone Ultra velmi zvědavý. Komplexnost nad neokoukaným řešením ale nakonec zvítězí.