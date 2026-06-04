Nové barvy pro iPhone 18 Pro potvrzeny! Apple neuhlídal fotky šasi novinek

Přestože do představení iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max zbývá ještě několik měsíců, internetem už začínají kolovat velké úniky, které naznačují, v jakých barvách by mohly novinky dorazit. A pokud se ukáže, že jsou aktuální informace pravdivé, Apple letos opět zkusí své portfolio lehce oživit.
Na korejském blogu Naver se totiž objevily fotografie údajných šasi připravovaných iPhonů 18 Pro, které mají ukazovat tři ze čtyř plánovaných barevných variant. Snímky sice nelze nijak ověřit, nicméně poměrně dobře zapadají do dřívějších spekulací, které se kolem nových iPhonů v posledních týdnech objevovaly.
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Největší pozornost na sebe pochopitelně strhává tmavě červené provedení. Právě o něm se totiž šušká už delší dobu a podle zákulisních informací by se mělo stát speciální barvou letošní generace. Podobně jako letos Apple zaujal odstínem Cosmic Orange u iPhonu 17 Pro, mohl by letos vsadit právě na výraznější tmavě třešňovou červenou.
Vedle ní mají být k dispozici také světle modrá a tmavě šedá varianta. Právě světle modrá by mohla být pro mnoho fanoušků Applu velmi zajímavá, jelikož podobné odstíny patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější barevná provedení iPhonů. Tmavě šedá pak působí jako klasická konzervativní volba pro uživatele, kteří dávají přednost elegantnějšímu vzhledu.
Podle dřívějších informací by měla nabídku doplnit ještě stříbrná varianta, která se však na uniklých fotografiích neobjevila. O všech čtyřech odstínech se přitom hovořilo už v minulosti, kdy měly na internet uniknout dokonce i jejich Pantone kódy.
Zajímavé je, že stejné barevné varianty se objevily i na prvních maketách iPhonů 18 Pro, které se v posledních dnech dostaly mezi leakery. To sice stále neznamená, že Apple skutečně tyto barvy použije, nicméně pravděpodobnost jejich nasazení tím opět o něco vzrostla.
Apple by měl nové iPhony 18 Pro a 18 Pro Max představit tradičně v září. Po jejich boku se navíc očekává i první skládací iPhone v historii společnosti, kolem kterého začíná být čím dál rušněji. Ten by měl podle dosavadních úniků vsadit spíše na konzervativnější barevnou paletu v podobě stříbrné, bílé nebo indigově modré.
Ačkoliv je samozřejmě potřeba podobné úniky brát s rezervou, jedno je už nyní poměrně jasné. Apple letos zřejmě nechce sázet jen na hardwarové novinky, ale pokusí se zaujmout i vzhledem svých telefonů. A pokud se tmavě červená skutečně dostane do prodeje, mohla by se velmi rychle stát jednou z nejžádanějších barevných variant celé generace.