Apple přitvrdil vůči OpenAI. Právní výzvy míří na desítky bývalých zaměstnanců

Vztahy mezi Applem a OpenAI se během několika posledních měsíců změnily k nepoznání. Z firem, které ještě donedávna spolupracovaly na integraci ChatGPT do ekosystému Applu, se postupně stávají soupeři, jejichž spor nabírá stále ostřejší obrátky. Poté, co Apple minulý týden zažaloval OpenAI kvůli údajnému systematickému zneužívání obchodních tajemství při vývoji vlastního AI hardwaru, přichází další významný krok. Podle nových informací rozeslal Apple právní výzvy desítkám bývalých zaměstnanců, kteří dnes pracují právě pro OpenAI. Společnost po nich požaduje, aby uchovali veškeré dokumenty, e-maily, zprávy i další komunikaci, která by mohla být v probíhajícím soudním řízení důležitá. Celý případ tak začíná nabírat mnohem větší rozměr, než se původně zdálo.
Apple věří, že problém sahá mnohem dál
Podle informací deníku Financial Times se právní výzvy týkají přibližně čtyř desítek bývalých zaměstnanců Applu, kteří v posledních letech přešli do OpenAI. Nejde přitom o novou žalobu ani o přímé obvinění těchto lidí z protiprávního jednání. Takzvané „legal preservation letters“ jsou běžnou součástí amerických soudních sporů a jejich cílem je zajistit, aby potenciálně důležité důkazy nebyly smazány nebo zničeny. Adresáti jsou vyzváni k uchování veškerých materiálů, které by mohly souviset s vyšetřovanou kauzou.
Tento krok ale zároveň naznačuje, že Apple nepovažuje případ pouze za selhání několika jednotlivců. Firma je přesvědčena, že zneužití důvěrných informací mohlo být rozsáhlejší a mohlo se týkat většího počtu bývalých zaměstnanců, než uvádí původní žaloba. Ta se dosud zaměřovala především na bývalého dlouholetého manažera Tanga Tana, který dnes vede hardwarovou divizi OpenAI, a inženýra Changa Liua. Apple tvrdí, že právě oni měli shromažďovat neveřejné informace o připravovaných produktech, výrobních postupech nebo dodavatelském řetězci a využívat je při vývoji vlastních zařízení OpenAI. OpenAI všechna obvinění odmítá a opakovaně uvedla, že nemá zájem o obchodní tajemství konkurence a žádné důkazy podporující tvrzení Applu neviděla.
Spor může ovlivnit budoucnost AI hardwaru
Celá kauza je důležitá i z širšího pohledu. OpenAI totiž po akvizici společnosti io, kterou založil bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive, intenzivně pracuje na vlastním AI zařízení. Právě tento projekt Apple považuje za přímou konkurenci svých budoucích produktů a ve své žalobě tvrdí, že OpenAI při jeho vývoji těžila z důvěrných informací získaných od bývalých zaměstnanců Applu. Pokud by se tato tvrzení prokázala, mohlo by to vývoj připravovaného hardwaru výrazně zkomplikovat a přinést OpenAI nejen finanční škody, ale i soudní zákaz využívání některých technologií.
Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že se stále jedná pouze o tvrzení jedné strany sporu. Apple se nyní snaží zajistit co nejvíce důkazů ještě před samotným soudním řízením a právě rozeslání právních výzev bývalým zaměstnancům je součástí této strategie. O tom, zda se skutečně podaří prokázat systematické zneužívání obchodních tajemství, rozhodne až soud. Už dnes je ale zřejmé, že vztahy mezi Applem a OpenAI se během několika měsíců změnily z partnerství v jeden z největších technologických sporů posledních let. Pokud bude případ pokračovat současným tempem, lze očekávat, že se v následujících týdnech objeví další informace, které mohou výrazně ovlivnit nejen obě společnosti, ale i celý trh s AI hardwarem.