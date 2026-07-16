Bizarní chyba zničila spojenectví desetiletí. Válka Apple a OpenAI eskaluje kvůli jedinému e-mailu

Spor mezi Applem a OpenAI kvůli údajnému zneužití obchodních tajemství nabírá další obrátky. Nové informace totiž naznačují, že ještě před podáním žaloby mohlo dojít k poměrně kuriózní chybě, která významně zkomplikovala komunikaci mezi oběma společnostmi. Podle zjištění NBC News za vše mohl omylem odeslaný e-mail od právníka zastupujícího Apple.
Podle původní žaloby Apple tvrdil, že už letos v únoru kontaktoval OpenAI s obavami, že se do firmy mohly dostat jeho důvěrné informace prostřednictvím bývalých zaměstnanců. OpenAI prý na výzvu vůbec nereagovalo, což mělo být jedním z důvodů, proč se Apple nakonec rozhodl obrátit na soud. Jenže právě tuto část příběhu nyní OpenAI zpochybňuje. Podle informací NBC News totiž právník Applu omylem zaměnil dva zaměstnance OpenAI. Nejprve poslal e-mail hlavnímu právníkovi OpenAI Che Changovi s informacemi o podezření na únik obchodních tajemství.
O několik minut později ale omylem odpověděl opět Changovi zprávou, ve které mu děkoval za telefonický rozhovor a ochotu spolupracovat. Jenže žádný takový hovor s Changem nikdy neproběhl. Právník totiž ve skutečnosti telefonoval s jiným zaměstnancem OpenAI, jehož příjmení bylo Wang, a při odesílání odpovědi jednoduše klikl na špatného adresáta. Pro Che Changa to muselo působit velmi zvláštně. Obratem proto kontaktoval přímo právníky Applu s tím, že s jejich kolegou nikdy nemluvil, označil jeho tvrzení za nepravdivé a požádal, aby byl dotyčný právník z případu odstraněn. Právě v tomto okamžiku se podle OpenAI komunikace mezi oběma stranami prakticky zastavila.
Samotná chyba přitom nijak nemění podstatu celé žaloby. Apple nadále tvrdí, že bývalí zaměstnanci společnosti vynesli důvěrné informace související s připravovaným hardwarem a že OpenAI z těchto materiálů těžilo při vývoji vlastních produktů. Nové informace ale mohou zpochybnit jedno z tvrzení Applu, konkrétně to, že OpenAI na jeho únorovou výzvu vůbec nereagovalo. Vše se přitom zaseklo na evidentní lidské chybě, která se sice samozřejmě stát neměla, nicméně jak už je nyní vidět, stala se a nejspíš napáchala opravdu dost škod.
Jak velký dopad bude mít celý incident na samotný soudní spor, zatím není jasné. Jisté ale je, že vztahy mezi Applem a OpenAI se během posledních měsíců výrazně zhoršily. Ještě loni obě společnosti spolupracovaly na integraci ChatGPT do Apple Intelligence, dnes proti sobě stojí u soudu v jednom z nejsledovanějších sporů letošního roku. Osobně by mě proto absolutně nepřekvapilo, kdyby byla pro Apple v brzké době priorita ChatGPT z iOS úplně odstřihnout a to všemi dostupnými prostředky, jak se mu to v minulosti povedlo třeba s Fortnite. Tehdy ale byla samozřejmě situace podstatně jiná.