Proč proboha Apple neumí vyrobit obal na telefon

Apple miluju a stále na něj nedám dopustit, co se počítačů a telefonů týká. Ovšem pokud je jedna věc, kterou opravdu neumí, je to vyrobit obal na telefon. Nechápu, jak je možné, že společnost s prakticky neomezeným rozpočtem, vývojovým týmem o velikosti menšího města a technologiemi jako ze sci-fi filmu neumí to, co kdejaký podprůměrný výrobce. Apple, který dělá nejlepší produkty na světě a dokáže vyrobit věci, jako je Vision Pro, vlastní procesory řady M nebo nejpoužívanější telefony na světě, nedokáže udělat obal.
Začalo to koženými obaly, které se v kapse špinily, kůže z nich po pár měsících slézala a celkově měly pofiderní kvalitu. Problém je v tom, že to byla ta nejlepší verze toho, co kdy Apple dělal jako obal na iPhone. Pokračovalo to průhlednými obaly, které byly skutečně průhledné první měsíc a pak postupně měnily barvu na žlutou. Pak přišel bonus v podobě FineWoven, které Apple přestal prodávat kvůli jejich extrémně nízké kvalitě, aby je později opět uvedl na trh ve vylepšené podobě s názvem TechWoven. Podle mnohých se však kvalita nijak extra nezmenila a obal vypadá jako něco, co si vytisknete doma na 3D tiskárně.
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Já sám jsem měl rád obaly Beats (ano, Beats je ta firma, která patří Applu a vyrábí sluchátka). Na iPhonu 16 Pro jsem jej používal a měl jsem jej opravdu rád. Ovšem pak někoho v Applu napadlo, proč dělat celkem fajn obal, když jej můžeme inovovat. Inovace proběhla tak, že pokud si chcete koupit obal Beats na iPhone 17 Pro, můžete si jej nejdřív vyzkoušet doma, ještě než si jej koupíte. Vezměte kostku mýdla, pořádně ji navlhčete a pak ji zkuste chytit do dlaně. To je nejlepší způsob, jak zjistíte, jaké to bude mít obal od Beats.
Mezi všemi těmi pokusy Applu vyrobit něco, co kdejaká podprůměrná firma z jakéhokoli koutu světa dokáže dělat de facto na koleni, existovalo jedno jediné alespoň trochu světlé místo. Silikonové obaly, které tu byly dlouhé roky a jsou tu stále. Bohužel ten, který manželka používá půl roku, se doslova a do písmene rozpadl. Bez jakéhokoli důvodu se z něj začal loupat silikon a v místě plastového rámečku fotoaparátu praskl úplně. Ano, samozřejmě je to jeden obal z milionů, které Apple den co den prodá, ale recenze ostatních lidí na internetu jsou dost podobné.
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Já jsem si před téměř rokem koupil obal za podobnou cenu a schválně nebudu uvádět jeho značku, aby článek nezněl jako propagace. Mám jej dodnes ve stejném stavu jako v den, kdy jsem jej kupoval, a to je navíc mnohem sofistikovanější obal, u kterého by se teoreticky mohlo poškodit mnohem víc věcí než na kusu silikonu. Přesto obal od společnosti, kterou by si Apple mohl koupit za to, co vydělal během doby, kdy jste četli tento článek, vydržel mnohem déle než ten originální od Applu.
Doufám tedy, že se Apple poučí a obal na iPhone 18 Pro bude mnohem lepší než ty, které jsou k dispozici nyní. Nebo se kluci v Cupertinu hecnou a koupí nějakou společnost, která obaly vyrábět skutečně umí.