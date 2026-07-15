Zrušený Apple Car jako základ pro budoucnost. Výzkum pomáhá při vývoji AI procesorů M7 a M8

Roky vývoje a miliardy dolarů investované do zrušeného projektu Apple Car nakonec nepřijdou vniveč. Plody této zdlouhavé práce se podle nejnovějších zpráv přímo projeví ve výkonu umělé inteligence u chystaných procesorů M7 a M8. Z historicky největšího selhání společnosti se tak nakonec může vyklubat obrovská technologická výhoda.
Z auta rovnou do počítačů Mac a serverů
Před masivním nástupem umělé inteligence byl za největší neúspěch Applu považován právě projekt Apple Car. Ten byl zrušen v roce 2024 po dlouhých deseti letech vývoje a velkých investicích ve výši 10 miliard dolarů. Magazín AppleInsider již tehdy argumentoval, že se tento výzkum nakonec vyplatí. Tyto předpoklady nyní potvrzuje i agentura Bloomberg, podle které se získané poznatky přímo využívají při navrhování budoucích AI procesorů.
U chystaných čipů M7 a M8 se má Apple soustředit spíše na samotnou podporu umělé inteligence než na tradiční honbu za hrubou rychlostí a energetickou účinností. Návrhy těchto procesorů určených pro počítače Mac a servery Apple Intelligence jsou tak prokazatelně založeny na dřívějším úsilí o vytvoření samořídícího vozu. Personál z projektu Apple Car byl navíc po jeho zrušení plynule přeřazen do týmu pro umělou inteligenci, který vede John Giannandrea.
Matka všech AI projektů
O tom, že Apple Car je v jádru především projektem zaměřeným na umělou inteligenci, existovaly v průběhu let jasné náznaky. Sám Tim Cook už v červnu 2017 neobvykle otevřeně prohlásil, že se firma zaměřuje na autonomní systémy, mezi které samořídící auta jednoznačně patří. Celý automobilový koncept tehdy označil za „matku všech AI projektů“ a dodal, že jde pravděpodobně o jeden z nejobtížnějších projektů v této oblasti, na kterém lze pracovat.
Tato slova zazněla před devíti lety, tedy půl dekády předtím, než byl veřejnosti představen fenomén ChatGPT. Protože však Apple raději používal termín strojové učení, v technologickém průmyslu panoval všeobecný konsenzus, že společnost v oblasti umělé inteligence jednoduše zaspala.
Uživatelský koncept Apple Car
Ušetřené miliardy lákají investory
Faktem sice zůstává, že Apple zaostával ve výdajích na budování AI datových center, ale to zároveň znamená, že finančně neutrácel nad své poměry. Tento zdrženlivější přístup se nyní ukazuje jako poměrně prozřetelný. V červnu roku 2026 totiž vyšlo najevo, že konkurenční společnost OpenAI prodělává 1,25 dolaru na každý 1 vydělaný dolar. I z tohoto důvodu se nyní pozornost investorů ve velkém obrací zpět k Applu.