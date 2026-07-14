Elon Musk chce poslat do vesmíru 100 000 AI satelitů. Šéf OpenAI se mu vysmál

Elon Musk přišel s jedním ze svých nejambicióznějších plánů. SpaceX chce vybudovat obří síť až 100 000 satelitů, které by ve vesmíru fungovaly jako datová centra pro umělou inteligenci. První z nich mají podle Muska zamířit na oběžnou dráhu už příští rok. Šéf OpenAI Sam Altman však celému projektu nevěří a svého někdejšího obchodního partnera veřejně zesměšnil.
Projekt označovaný jako Starmind má řešit jeden z největších problémů současného rozvoje umělé inteligence. Moderní AI potřebuje stále větší datová centra, obrovské množství elektřiny a také vody potřebné k chlazení serverů. Elon Musk proto chce část výpočetní infrastruktury přesunout přímo do vesmíru.
SpaceX chce vytvořit obří počítač na oběžné dráze
Plány SpaceX počítají s vypuštěním až 100 000 satelitů vybavených hardwarem určeným pro výpočty spojené s umělou inteligencí. Namísto klasických datových center na Zemi by tak část výpočetního výkonu vznikala přímo na oběžné dráze.
Hlavní výhodou by mohl být přístup k prakticky nepřetržité solární energii. Pozemská datová centra spotřebovávají obrovské množství elektřiny a jejich provoz se stává stále větším problémem nejen pro technologické společnosti, ale také pro energetickou infrastrukturu jednotlivých zemí.
Musk tvrdí, že SpaceX začne první části nové infrastruktury vypouštět už v roce 2027. Pokud by se společnosti skutečně podařilo vybudovat síť desítek tisíc AI satelitů, šlo by o jeden z největších technologických projektů v historii.
Sam Altman se Muskovi veřejně vysmál
Šéf OpenAI Sam Altman však Muskův plán zpochybnil. Spor mezi oběma technologickými miliardáři se znovu rozhořel na sociální síti X, kde Musk nejprve zaútočil na Altmana v souvislosti s novým soudním sporem mezi Applem a OpenAI. Musk označil Altmana za podvodníka a obvinil jej z krádeže technologií. Altman následně odpověděl narážkou právě na nový vesmírný projekt SpaceX.
„Kamaráde, jsi to ty, kdo prodává investorům na veřejném trhu krátkodobou vizi vesmírných datových center,“ napsal Altman. Musk si kritiku nenechal líbit a odpověděl, že SpaceX začne satelity vypouštět už příští rok. Následně pokračoval v osobních útocích a znovu obvinil Altmana z krádeže technologií a původní myšlenky OpenAI.
Z bývalých přátel jsou dnes úhlavní nepřátelé
Celá slovní přestřelka je pokračováním dlouholetého konfliktu mezi Elonem Muskem a Samem Altmanem. Oba stáli v roce 2015 u vzniku OpenAI, jejich vztahy se však postupně dramaticky zhoršily.
Musk OpenAI v roce 2018 opustil a později začal kritizovat směřování společnosti. Vadí mu především její postupná transformace z neziskového výzkumného projektu na jednu z nejhodnotnějších technologických společností světa. Spor se nakonec přesunul také k soudům. Musk obvinil OpenAI a Altmana ze zrady původního poslání společnosti, podle kterého měla umělá inteligence sloužit celému lidstvu.
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Jsou vesmírná AI datová centra vůbec reálná?
Přesun výpočetního výkonu do vesmíru není úplně nesmyslnou myšlenkou. Satelity mohou využívat solární energii a teoreticky by mohly snížit tlak na pozemskou energetickou infrastrukturu. Realizace projektu v tak obrovském měřítku však přináší celou řadu problémů.
Výkonné AI čipy produkují extrémní množství tepla, které je nutné odvádět. Ve vakuu navíc chlazení funguje jinak než na Zemi. Dalšími problémy jsou kosmické záření, životnost elektroniky, náklady na vypouštění satelitů, jejich údržba a přenos obrovského množství dat mezi Zemí a oběžnou dráhou. SpaceX má však jednu zásadní výhodu. Díky raketám Starship a zkušenostem s budováním sítě Starlink disponuje technologiemi, které by mohly cenu dopravy nákladu na oběžnou dráhu výrazně snížit.
Zda se Muskovi skutečně podaří vybudovat síť 100 000 vesmírných AI datových center, ukážou až následující roky. Pokud ale SpaceX podle jeho slov začne první satelity vypouštět už v roce 2027, velmi rychle zjistíme, zda jde o další technologickou revoluci, nebo o projekt, kterému se Sam Altman nevysmíval bezdůvodně.