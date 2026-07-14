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Turek nehoda: zvládnete projet křižovatku lépe než Filip Turek? vyzkoušejte si to ve hře Křižovatka 63

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A. KosAdam Kos , článek ověřil Jiří Filip
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Českým internetem otřásá kauza údajné nehody Filipa Turka, která bleskově spustila lavinu reakcí. Kreativita tvůrců na sebe nenechala dlouho čekat,  včerejší incident se totiž během několika hodin dočkal vlastního zpracování v podobě chytlavé online hry.

Za tímto virálním hitem stojí vývojář s přezdívkou ASO_Cialni. Jeho satirická hříčka před vás staví jasnou výzvu: Dokážete projet křižovatkou bezpečněji a lépe než Filip Turek? Kličkování s Mercedesem AMG mezi sanitkami Koncept hry sází na rychlou hratelnost a černý humor. Okamžitě vás usadí za volant luxusního kolosu a hodí do chaosu velkoměsta.

  • Vaše vozidlo: Legendární, těžko přehlédnutelný Mercedes G 63 AMG.
  • Hlavní překážka: Cestu vám kříží kolony sanitek a dalších projíždějících vozidel integrovaného záchranného systému (IZS).
  • Princip přežití: Křižovatky projíždíte stále dokola. Musíte dávat pozor na semafory a vyhýbat se všem ostatním účastníkům silničního provozu. Hra končí vteřinu poté, co do někoho narazíte.

K hraní nepotřebujete nic stahovat ani instalovat. Hra běží přímo ve webovém prohlížeči na počítači i mobilu. Otestujte své reflexy: Hru si můžete zahrát přímo zde.

filip turek krizovatka 63 filip turek krizovatka 63
Snímek obrazovky 2026-07-14 v 17.48.27
Snímek obrazovky 2026-07-14 v 17.48.34
krizovatka 63 krizovatka 63
Snímek obrazovky 2026-07-14 v 17.48.08
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