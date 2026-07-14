Turek nehoda: zvládnete projet křižovatku lépe než Filip Turek? vyzkoušejte si to ve hře Křižovatka 63

Českým internetem otřásá kauza údajné nehody Filipa Turka, která bleskově spustila lavinu reakcí. Kreativita tvůrců na sebe nenechala dlouho čekat, včerejší incident se totiž během několika hodin dočkal vlastního zpracování v podobě chytlavé online hry.
Za tímto virálním hitem stojí vývojář s přezdívkou ASO_Cialni. Jeho satirická hříčka před vás staví jasnou výzvu: Dokážete projet křižovatkou bezpečněji a lépe než Filip Turek? Kličkování s Mercedesem AMG mezi sanitkami Koncept hry sází na rychlou hratelnost a černý humor. Okamžitě vás usadí za volant luxusního kolosu a hodí do chaosu velkoměsta.
- Vaše vozidlo: Legendární, těžko přehlédnutelný Mercedes G 63 AMG.
- Hlavní překážka: Cestu vám kříží kolony sanitek a dalších projíždějících vozidel integrovaného záchranného systému (IZS).
- Princip přežití: Křižovatky projíždíte stále dokola. Musíte dávat pozor na semafory a vyhýbat se všem ostatním účastníkům silničního provozu. Hra končí vteřinu poté, co do někoho narazíte.
K hraní nepotřebujete nic stahovat ani instalovat. Hra běží přímo ve webovém prohlížeči na počítači i mobilu. Otestujte své reflexy: Hru si můžete zahrát přímo zde.
Chapu, ale body mely byt spis za sestrelene sanitky apod. :D