Alza.cz začala prodávat Whoop!

Náramek Whoop nosím na zápěstí už přes půl roku a musím říct, že lepší gadget jsem za poslední roky neměl. Pokud chcete sledovat jaký vliv má to co děláte na váš život a to včetně sportu, jídla nebo suplementace a zároveň nosit klasické hodinky, pak nic lepšího než Whoop nenajdete. Jeho používání mělo však doposud jeden háček, museli jste si jej koupit na oficiálním webu a jakékoli doplňky jako je nabíječka, řemínky a vše ostatní bylo možné kupovat v ČR/SR také jen na oficiálním webu Whoop.
To však již neplatí a Alza začala prodávat nejen samotný Whoop ve všech třech variantách, ale také originální příslušenství! Ceny jsou navíc stejné jako na oficiální webu Whoop s tím rozdílem, že jej máte druhý den ráno v Alzaboxu. Pokud tedy chcete vyzkoušet Whoop nebo jej již dávno máte a chcete třeba jen noví řemínek, pak mrkněte přímo na Alza.cz