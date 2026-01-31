Recenze Whoop Life: nejlepší doplněk k vašim Rolexkám!

Znáte ten vtip, jak Leonardo DiCaprio leží na pláži s kamarádem a ten se ho zeptá, kolik je hodin? Leo se podívá na zápěstí a odpoví, že netuší, tohle totiž nejsou hodinky, ale Whoop, který mu ukazuje, jak se má. Kamarád se na chvíli zamyslí, pak se podívá na své zlaté Rolexky a s klidem prohodí, že on se má evidentně dobře. Já jsem dlouhé roky hledal něco, co mi bude měřit všechna data, ale zároveň budu mít možnost k tomu nosit i klasické mechanické hodinky, které sbírám a miluju. Nakonec jsme tedy vsadil na Whoop Life, který splňuje přesně to, co jsme od něj očekával. Pokud vás Whoop zajímá, pojďte se podívat na jeho recenzi, ve které věřím, že se dozvíte vše, co potřebujete.
Design a způsob používání
Tím pro mě zcela zásadním důvodem, proč jsem sáhl po WHOOP, je absence jakéhokoli displeje, LED diod nebo čehokoli, co by vás jakkoli rušilo. Nosím klasické mechanické hodinky a protože si nechci připadat jako blázen, který má dvoje hodinky, je Whoop ideální řešení. Na pravém zápěstí mám náramek, který není nijak výrazný ani rušivý, a na levém zápěstí mohu nosit hodinky tak, jak jsme zvyklí. Samotný náramek si můžete pořídit ve spoustě barevných i materiálových variant a je jen na vás, po čem sáhnete. Samotný Whoop, tedy zařízení se senzory, je opravdu velmi malý a po pár dnech nošení jej na zápěstí v podstatě ani nevnímáte. Samozřejmě by bylo fajn, kdyby byl ještě menší, ale nemůžeme mít všechno.
Díky absenci diod nebo displeje probíhá veškerá interpretace dat přes aplikaci Whoop nebo webové rozhraní. Jak aplikace, tak i web vypadají opravdu moderně a jsou na první pohled přehledné. Výdrž baterie Whoop MG je reálně 14 dní, což je naprosto excelentní údaj. Na druhou stranu je potřeba uznat, že je to dáno tím, že Whoop nemá displej, nemá GPS a nemá žádné notifikace, tedy tři hlavní funkce, které běžně vybíjejí baterii.
Přesto je výdrž opravdu perfektní a navíc nabíjení probíhá zcela nevídaným způsobem, kdy vlastně ani nevíte, že Whoop nabíjíte. Ke svému náramku dostanete bezdrátovou nabíječku, což je miniaturní baterie, kterou nabijete přes USB-C a následně ji nacvaknete na Whoop. Náramek se sice mírně zvětší, ale nabíjení probíhá zhruba hodinu, během které jej nemusíte sundávat. Jakmile se náramek nabije, jednoduše nabíječku odcvaknete a vše je hotovo. Díky tomuto způsobu nabíjení a voděodolnosti nemusíte Whoop nikdy ani na vteřinu sundat a máte tak svá data měřená 24/7/365.
WHOOP vám dává data. Co s nimi uděláte, je na vás
Whoop MG je mnohem víc než o vyhodnocování, především o sběru dat. Tak nějak se předpokládá, že víte, co data znamenají, nebo si je necháte vyhodnotit ať už trenérem, lékařem, nebo tak, jak to dělám já, pomocí ChatGPT. Zatímco ostatní konkurence se vám snaží říct, co máte dělat na základě dat, která naměří, Whoop vám naopak řekne: tady máte data a pracujte s nimi. Whoop MG je totiž mnohem komplexnější než cokoli jiného, co je na trhu běžně k dispozici.
Na změnu dat totiž nemají vliv jen základní věci, jako že když začnete každý den chodit hodinu se psem, pravděpodobně se vám po měsíci zlepší okysličení, sníží se klidový tep a také nějaké to kilo zhubnete. Whoop vám tato data samozřejmě změří, ale je na vás, abyste je dali do nějakých rámců, například že jste minulý měsíc pili kávu v 18:00 a nyní ji pijete ve 14:00 a právě na základě toho se vám zlepšil spánek.
Fotogalerie
Hlavní výhoda Whoop oproti Apple Watch nebo hodinkám Garmin není v tom, že by měl zásadně lepší senzory nebo přesnější měření jednotlivých hodnot. Rozdíl je především v přístupu k datům. Zatímco Apple Watch i Garmin se snaží uživateli říkat, co má dělat, kdy se hýbat, kdy trénovat a kdy zpomalit, Whoop jde opačnou cestou. Nepůsobí jako trenér, ale jako datová platforma. Sbírá obrovské množství dat nepřetržitě 24/7, minimalizuje přerušení měření a místo okamžitých doporučení se soustředí na dlouhodobé trendy v regeneraci, spánku, stresu a celkové zátěži organismu. Whoop vám tedy neřekne „běž si zaběhat“, ale ukáže, jak vaše tělo reaguje na změny životního stylu v čase, a je už na vás, zda si tato data vyhodnotíte sami, s trenérem, lékařem nebo pomocí nástrojů typu ChatGPT. Právě proto dává Whoop mnohem větší smysl lidem, kteří řeší longevity, biohacking a optimalizaci života jako celek, zatímco Apple Watch a Garmin zůstávají primárně nástroji pro sport, výkon a okamžitou zpětnou vazbu.
Pokud řešíte doplňky stravy, biohacking, různé vitamíny a minerály, experimentujete s tím, kdy chodíte spát, kde spíte, co jíte, co pijete a podobně, je Whoop MG dokonalý nástroj, díky kterému změříte vliv jednotlivých změn ve vašem životě na reálná data, která Whoop nasbírá.
Fotogalerie #2
Osobně se mi líbí, jak Whoop MG k některým věcem přistupuje, například k měření krevního tlaku, které je v rámci beta verze založené na tom, že si několikrát denně nejprve
změříte tlak sami certifikovaným nebo profesionálním tonometrem a ručně zadáte data do aplikace Whoop. Ta je propojí se všemi ostatními metrikami a poté začne na základě algoritmů vyhodnocovat, zda se váš tlak snížil, nebo zvýšil v závislosti na ostatních datech. Je to stejný princip, který používají Apple Watch, ovšem způsob, jakým Apple Watch původní data přebírají a vyhodnocují, je pro mě extrémně záhadný a netransparentní.
Jediné, co mi u Whoop MG vadí, je fakt, že měření EKG není možné vyvolat bez nutnosti zapnout aplikaci. Stačilo by, kdyby Whoop dovolil aktivovat měření EKG jednoduše tím, že přiložíte prsty na senzory, a po skončení měření vám dal haptickou odezvu. EKG si většinou měříte v situaci, kdy vám je opravdu špatně, cítíte bušení srdce nebo něco podobného, a nemáte zájem zapínat aplikaci a proklikávat se k zahájení měření. To je věc, na které bych byl opravdu rád, aby Whoop zapracoval.
Fotogalerie #3
Model předplatného WHOOP: kolik stojí a pro koho dává smysl
Hlavním argumentem, proč někteří nemají rádi Whoop, je fakt, že si vlastně nekupujete samotné zařízení na měření zdravotních funkcí, ale předplatné, v jehož rámci získáte náramek de facto „zdarma“. Pokud chcete mít přístup k naměřeným datům, musíte platit, a to rok co rok. Cena nejnižšího předplatného je 199 € ročně, za což získáte měření pouze velmi omezeného množství dat, navíc s tím, že náramek nemá v balení bezdrátové, ale drátové nabíjení. Dále je zde o něco pokročilejší možnost za 265 € ročně a nejvyšší předplatné, které používám já, vychází na poměrně vysokých 399 €. Chápu, že se to na první pohled může zdát jako extrémní částka, kdy každý rok zaplatíte 399 €, abyste mohli Whoop používat, ale tak to zkrátka je a je jen na vás, zda vám to přijde v pořádku, nebo ne. Kompletní přehled toho, co které předplatné nabízí získáte přímo zde.
Za oněch 399 € mám k dispozici vše, co Whoop umí. To zahrnuje měření EKG, upozornění na nepravidelný srdeční rytmus, denní odhad krevního tlaku, klidovou tepovou frekvenci, HRV, frekvenci tepu během celého dne, respirační frekvenci, teplotu kůže, délku spánku, spánkové fáze, Sleep Score, Recovery Score, doporučenou potřebu spánku, denní zátěž (Strain), automatickou detekci aktivit, VO₂ max, kardio zátěž, denní připravenost k výkonu, Healthspan (biologický věk), Pace of Aging neboli rychlost stárnutí a trendy jejího vývoje. Důležité je si uvědomit, že veškerá data jsou sbírána 24/7/365. Pokud navíc Whoop představí během vašeho předplatného nějaký nový lepší náramek, tak jej získáte zdarma, pokud máte nejvyšší předplatné, pokud nižší, získáte možnost výhodně přejít na vyšší členství.
Whoop MG – miluju ho, ale není zdaleka pro každého
Whoop rozhodně není pro každého. Není to motivátor ani trenér a je sakra drahý. Je určený pro lidi, kteří berou své tělo a svůj život jako komplexní celek a chtějí řešit, co vše a jak dlouhodobě na ně má vliv. Utrácejí měsíčně stovky eur za doplňky stravy, snaží se mít co nejlepší podmínky pro spánek a věnují se stravě i dalším aspektům svého života. Není to nástroj, který vás denně nakope do zadku, abyste si šli zaběhat. Je to věc, která vám po měsíci, kdy neběháte, ukáže, jak to změnilo váš život. Pokud je to to, co hledáte, a jste ochotni akceptovat cenu 399 € ročně, pak je Whoop v podstatě jediným, a troufnu si říct dokonalým produktem přesně pro vás. Já jsem si jej vybral přesně z těchto důvodů. Navíc jsem rád, že jej mohu nosit společně s klasickými hodinkami, aniž by to působilo extravagantně nebo zvláštně. Whoop si mě získal a musím říct, že i když si data kontroluji třeba jen jednou za měsíc poté, co něco změním, je to pro mě produkt, který miluji a který patří k nejlepším technologickým hračkám, jež jsem si za poslední roky pořídil.