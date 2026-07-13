Apple zažaloval OpenAI. Viní jej z krádeže tajemství pro vývoj zařízení, které může konkurovat iPhonu

Vztahy mezi Applem a OpenAI dostávají poměrně nečekanou trhlinu. Přestože obě společnosti stále spolupracují na integraci ChatGPT do Siri a Apple Intelligence, Apple nyní OpenAI zažaloval kvůli údajnému kradení obchodních tajemství a důvěrných informací. Ty měly být podle žaloby využity při vývoji připravovaného AI zařízení, na kterém OpenAI pracuje.
Apple konkrétně tvrdí, že odhalil několik měsíců trvající systém získávání citlivých informací od jeho zaměstnanců. Do celé věci mají být zapojeni zejména bývalý designér Applu a současný šéf hardwaru OpenAI Tang Tan spolu s bývalým elektrotechnickým inženýrem Changem Liuem. Ti měli podle Applu vybízet zaměstnance ucházející se o práci v OpenAI, aby během pohovorů poskytovali informace o dosud nepředstavených zařízeních, použitých komponentách, výrobních postupech či vztazích s dodavateli. Žaloba popisuje i poměrně konkrétní případy. Tang Tan měl například novým zaměstnancům radit, aby Applu co nejdéle neprozrazovali svůj odchod do OpenAI, díky čemuž by mohli déle zůstat uvnitř firmy a vyhnout se zvýšené kontrole. Podle Applu si navíc ponechal interní dokument popisující bezpečnostní postupy při odchodu zaměstnanců a sdílel jej s dalšími lidmi mířícími do OpenAI.
Ještě vážněji zní obvinění, podle kterého měli uchazeči o práci v OpenAI nosit na pohovory skutečné součástky, na nichž v Applu pracovali. Mělo jít například o baterie, základní desky, moduly SiP a další komponenty. Chang Liu zase údajně po odchodu z Applu nevrátil firemní MacBook a následně využil chybu v zabezpečení k přístupu k desítkám interních dokumentů. Apple tvrdí, že OpenAI tyto informace následně využívalo při jednání se stejnými dodavateli, se kterými spolupracuje i on. Kalifornský gigant proto v žalobě nešetří ostrými slovy. Hardwarovou divizi OpenAI označuje za podnik postavený na nelegálně získaných informacích a tvrdí, že její základy jsou kvůli tomu „prohnilé skrz naskrz“. Apple zároveň požaduje, aby soud OpenAI zakázal jeho technologie a obchodní tajemství držet, používat nebo dále šířit. Vedle toho chce také finanční náhradu, jejíž výše bude případně stanovena až během soudního řízení.
Zajímavé je, že Jony Ive, který se na připravovaném hardwaru OpenAI podílí, v žalobě uveden není. Stejně tak Apple netvrdí, že by se na údajném kradení informací osobně podílel Sam Altman. Žaloba se zaměřuje především na OpenAI, společnost io Products a konkrétní bývalé zaměstnance Applu. Partnerství kolem ChatGPT v Siri navíc podle Applu není předmětem tohoto sporu.
OpenAI na obvinění reagovalo velmi stručně. Mluvčí společnosti Drew Pusateri uvedl, že firma nemá zájem o obchodní tajemství jiných společností a nadále se soustředí na vývoj inovativních technologií, které mají pomáhat lidem po celém světě. K jednotlivým bodům žaloby, konkrétním zaměstnancům ani údajnému získávání komponent se však OpenAI podrobněji nevyjádřilo.
Celá kauza tak může výrazně zkomplikovat už tak poměrně zvláštní vztah obou společností. Apple na jednu stranu OpenAI využívá jako klíčového partnera pro ChatGPT v rámci svých systémů, na druhou stranu jej nyní obviňuje z rozsáhlého kradení know-how pro produkt, který by se mohl v budoucnu stát konkurencí právě pro zařízení Applu. Jak moc tato žaloba ovlivní jejich další spolupráci, se teprve ukáže.