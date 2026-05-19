OpenAI přináší Codex do mobilu. Programovat s AI půjde z iOS i Androidu

OpenAI pokračuje v agresivním rozšiřování svých AI nástrojů pro programátory. Firma nově oznámila, že její AI coding asistent Codex míří do mobilní aplikace ChatGPT pro iOS a Android. Vývojáři tak budou moci spravovat své projekty, kontrolovat výstupy umělé inteligence nebo schvalovat změny přímo ze smartphonu, aniž by museli sedět u počítače. Nová funkce v podstatě mění telefon v dálkové ovládání pro AI programování. Codex totiž nebude fungovat přímo na mobilu jako klasické vývojové prostředí. Místo toho se telefon připojí k běžícímu prostředí na počítači nebo vzdáleném serveru a uživatel může sledovat průběh práce AI v reálném čase. K dispozici budou screenshoty, výsledky testů, diffy kódu, terminálové výstupy nebo žádosti o schválení dalších kroků.
OpenAI tím reaguje na rychle rostoucí trend takzvaného „agentního programování“, kdy AI nefunguje jen jako chatbot generující kusy kódu, ale dokáže samostatně pracovat na větších úkolech. Codex umí analyzovat repozitáře, opravovat chyby, navrhovat nové funkce nebo vytvářet pull requesty. Některé úlohy běží desítky minut a vyžadují průběžné schvalování od člověka. Právě mobilní aplikace má zajistit, že vývojář nebude muset sedět neustále u notebooku. Podle OpenAI používají Codex už miliony vývojářů týdně a firma se netají tím, že chce výrazně posílit svou pozici proti konkurenci, zejména vůči Anthropic a jeho populárnímu nástroji Claude Code. Mobilní integrace je tak dalším krokem ve válce AI asistentů pro programátory, která se během posledního roku výrazně vyostřila.
Zajímavé je také to, že OpenAI postupně buduje mnohem širší ekosystém. Firma už dříve naznačila, že chce propojit ChatGPT, Codex a další produkty do jedné univerzální AI aplikace. Mobilní Codex tak může být jen začátkem mnohem větší transformace, kdy se AI stane permanentním digitálním spolupracovníkem dostupným prakticky odkudkoliv.