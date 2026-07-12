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HBO Max rozšíří nabídku o nové filmy a seriály. Těšit se můžete na Erin Brockovich, Hobbse a Shawa i napínavý thriller Mumie

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A. TomanováAmaya Tomanová
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Seznam

Mumie

Po osmi letech se pohřešovaná dívka vrací domů. Radostné shledání se však mění v noční můru.

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

Akční rivalové Hobbs a Shaw musí zastavit nebezpečného protivníka s nadlidskými schopnostmi.

Erin Brokovich

Svobodná matka se stane právní asistentkou, které se podaří dostat na kolena energetickou společnost, obviněnou ze znečišťování podzemních vod.

Princ a pruďas

Dva princové a odvážná bojovnice se vydávají zachránit unesenou princeznu. Na cestě musí čelit příšerám, zrádným rytířům i zlému čaroději.

Vultures

Samuel a jeho dcera Ava odhalují souvislosti mezi dvěma brutálními vraždami.

Zdroj
Diskuze
HBO Max

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