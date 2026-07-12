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Tohle vám ušetří hodiny práce. Apple má v iPhonu aplikaci, kterou většina lidí používá úplně špatně

iPhone
A. TomanováAmaya Tomanová
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Aplikace Soubory patří mezi nejpraktičtější součásti iPhonu, přesto ji řada uživatelů využívá jen jako obyčejný správce dokumentů. Ve skutečnosti ale nabízí mnohem více možností. Vybrali jsme pět funkcí, které vám mohou výrazně usnadnit každodenní práci.

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Podepisování dokumentů

Potřebujete rychle podepsat PDF, zvýraznit text nebo připsat poznámku do obrázku? Nemusíte kvůli tomu instalovat žádnou další aplikaci. Stačí otevřít soubor v aplikaci Soubory a klepnout na ikonu tužky. Otevře se režim anotací, ve kterém můžete psát, kreslit, zvýrazňovat text nebo přidat vlastnoruční podpis. Vše probíhá přímo v dokumentu a změny se okamžitě uloží.

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Oblíbené složky

Pokud často pracujete se stejnými složkami, nemusíte je pokaždé složitě hledat.Stačí na vybranou složku dlouze podržet prst a z nabídky vybrat možnost Přidat k oblíbeným. Složka se následně zobrazí v sekci Oblíbené a budete ji mít vždy po ruce bez zdlouhavého procházení adresářů.

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ZIP během pár sekund

iPhone umí vytvářet ZIP archivy úplně bez cizích aplikací. V aplikaci Soubory klepněte na Vybrat, označte dokumenty, které chcete spojit, a v nabídce se třemi tečkami zvolte Komprimovat. Během okamžiku vznikne ZIP soubor uložený ve stejné složce, který můžete snadno odeslat e-mailem nebo přes některou z komunikačních aplikací.

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Skener v kapse

Aplikace Soubory dokáže nahradit i běžný skener. Na kartě Prohlížení otevřete nabídku se třemi tečkami a vyberte Naskenovat dokumenty. iPhone automaticky rozpozná okraje papíru, narovná perspektivu a uloží výsledný dokument jako PDF. Funkce se skvěle hodí pro digitalizaci smluv, účtenek, faktur nebo ručně psaných poznámek.

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Připojení k serveru

Pokud doma používáte NAS nebo ve firmě sdílené síťové úložiště, můžete se k němu připojit přímo z aplikace Soubory. Na kartě Prohlížení zvolte možnost Připojit k serveru, zadejte adresu serveru (například ve tvaru smb://192.168.1.100) a přihlaste se svými údaji. Poté můžete se vzdálenými soubory pracovat téměř stejně pohodlně jako s dokumenty uloženými přímo v iPhonu nebo na iCloudu. Pro uživatele, kteří pracují z domova nebo často přenášejí větší množství dat, jde o jednu z nejužitečnějších funkcí celé aplikace.

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