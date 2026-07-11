Těchto 5 nových iOS aplikací by vám rozhodně nemělo uniknout. Jedna z nich vás možná překvapí

Seznam
Pushup Club
Pushup Club je fitness aplikace zaměřená na kliky, která spojuje uživatele z celého světa do společné výzvy dosáhnout 100 miliard kliků. Pomocí přední kamery iPhonu automaticky rozpoznává a počítá správně provedené opakování, takže není potřeba nic zapisovat ručně. Každý klik se započítává do osobních statistik i globálního počítadla. Aplikace nabízí přehledy výkonů, denní a týdenní statistiky, série cvičebních dnů, odznaky za dosažené milníky i soukromé výzvy s přáteli. Funguje také offline a veškeré zpracování obrazu probíhá přímo v zařízení, takže nejsou ukládána ani odesílána žádná videa. Pushup Club je zdarma, bez reklam a bez povinné registrace.
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Frontlog
Frontlog je aplikace pro hráče, kteří chtějí mít přehled o připravovaných herních novinkách a důležitých událostech ze světa videoher. Nabízí časovou osu nadcházejících vydání her, možnost filtrování podle platformy, žánru nebo tématu a přehled nejočekávanějších titulů. Uživatelé si mohou ukládat oblíbené hry do vlastního seznamu, sledovat herní akce jako Summer Game Fest, Nintendo Direct nebo The Game Awards a dostávat upozornění na oznámení, změny termínů i samotná vydání. Nechybí ani chytré vyhledávání, synchronizace mezi zařízeními a podpora tmavého režimu. Frontlog je zdarma a bez reklam, takže představuje praktický nástroj pro každého, kdo nechce propásnout žádnou očekávanou hru.
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Lander App
Lander App je alternativní klient pro Reddit, který v nové verzi přináší jednu z největších aktualizací ve své historii. Nabízí kompletně přepracovaný design inspirovaný prostředím iOS s prvky Liquid Glass, podporu deseti různých motivů včetně True Black nebo High Contrast a chytřejší vyhledávání napříč celým Redditem i přes Spotlight. Nechybí ani AI funkce pro stručné shrnutí diskusí přímo v zařízení, widgety na plochu, Live Activities, podpora visionOS, režimu Obraz v obraze nebo ukládání videí v plné kvalitě. Vývojáři zapracovali také na rychlosti aplikace, přepracovali komentáře, schránku s příchozími zprávami i práci s více účty a výrazně vylepšili přístupnost pro uživatele VoiceOveru. Výsledkem je modernější, rychlejší a výrazně pohodlnější způsob, jak Reddit na iPhonu či iPadu používat.
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Only Radar: Weather Radar
Only Radar je aplikace pro každého, kdo nechce složité předpovědi ani přehršel grafů, ale potřebuje během pár vteřin zjistit jediné – jestli se blíží déšť. Po spuštění se okamžitě zobrazí živá radarová mapa bez reklam, zbytečných nabídek nebo několika obrazovek navíc. Stačí jediný pohled a hned vidíte, odkud přichází srážky nebo kam míří bouřka. Právě díky této jednoduchosti je aplikace ideální pro rychlou kontrolu před odchodem z domu, jízdou na kole nebo sportovní aktivitou. Otevřít, podívat se na radar a zavřít – přesně na tom je Only Radar postavený.
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Soundary
Soundary je originální aplikace, která promění zvuky kolem vás v jedinečné vzpomínky. Stačí spustit nahrávání a aplikace k pořízenému zvuku automaticky přidá polohu, aktuální počasí i fotografii místa, takže vznikne kompletní „zvukový deník“, ke kterému se můžete kdykoliv vrátit. Záznamy lze procházet podle data, místa nebo na mapě, případně je sdílet s přáteli jako originální digitální pohlednici zachycující atmosféru konkrétního okamžiku. Součástí aplikace je také mapa veřejně sdílených nahrávek z celého světa, díky níž si můžete poslechnout třeba déšť na Islandu, ranní zpěv ptáků v Barceloně nebo ruch oblíbené kavárny. Veškeré soukromé nahrávky se synchronizují přes iCloud a zůstávají dostupné pouze vám, pokud se je sami nerozhodnete sdílet.
Asi byste si měli nejdřív aplikaci vyzkoušet, abyste zjistili, že v Evropě předpověď nefunguje.