Apple odhalil všechny novinky pro CarPlay v iOS 27. Tohle jsou funkce, které ocení prakticky každý řidič

Pokud používáte CarPlay prakticky při každé jízdě, iOS 27 vám udělá radost. Přestože Apple během červnové konference WWDC představil jen několik hlavních novinek, s přibývajícími betaverzemi se ukazuje, že změn je ve skutečnosti podstatně více. Níže naleznete souhrn všech zajímavých novinek, které do CarPlay v iOS 27 dorazí.
Jednou z největších novinek je podpora video aplikací. Pokud ji podpoří automobilka i vývojář aplikace, bude možné přímo na displeji vozu procházet nabídku videí a přehrávat je. Apple samozřejmě myslí na bezpečnost, takže sledování videí bude možné pouze ve chvíli, kdy vozidlo stojí. Funkce bude fungovat prostřednictvím AirPlay a zpočátku ji podpoří jen vybrané automobily.
Velkého vylepšení se dočkala také Siri. Díky Apple Intelligence bude mnohem chytřejší, lépe porozumí přirozenému jazyku a zvládne řešit i složitější požadavky. Ovládání navigace, hudby nebo zpráv by tak mělo být během jízdy výrazně pohodlnější než doposud. Zde je ale samozřejmě třeba jedním dechem dodat, že vzhledem k limitaci Siri AI si třeba toto vylepšení v Evropské unii uživatelé neužijí. Dost možná se však schyluje ke zlepšení, jelikož podle dostupných informací Apple s Evropskou unii aktivně jedná o možnostech spuštění Siri AI na Starém kontinentu.
Apple zapracoval také na hudebním přehrávači. Nově nabídne možnost přetáčet skladby nebo podcasty pomocí časové osy, přibyl plovoucí mini přehrávač a bezdrátové CarPlay by mělo být díky optimalizacím stabilnější. Vylepšení se dočkala i přesnost určování polohy a směru jízdy, což ocení zejména řidiči využívající Apple Mapy nebo jiné navigační aplikace.
Zajímavou drobností je také možnost zobrazit větší množství ikon aplikací na hlavní obrazovce u vozidel s rozměrnějšími displeji. Díky tomu nebude potřeba tak často přepínat mezi jednotlivými stránkami. Apple navíc vývojářům otevřel nové možnosti pro tvorbu CarPlay aplikací, takže se v budoucnu mohou objevit další zajímavé funkce i od třetích stran.
Přestože většina těchto novinek nebude dostupná úplně ve všech automobilech hned od prvního dne, je vidět, že Apple bere CarPlay čím dál vážněji. Pokud se podaří nové funkce rychle rozšířit mezi automobilky, může být iOS 27 jednou z největších aktualizací CarPlay za poslední roky.