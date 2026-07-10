iPhone 18 Pro Max může šokovat cenou. Apple platí za výrobu každého kusu o stovky dolarů víc

Pokud jste doufali, že se ceny letošních iPhonů 18 Pro udrží na stejné úrovni jako u předchozí generace, nejnovější zprávy vám nejspíš příliš radost neudělají. Analytici z Counterpoint Research totiž přišli s odhadem výrobních nákladů iPhonu 18 Pro Max, podle kterého by mohl Apple za výrobu nejvybavenější verze zaplatit téměř o 300 dolarů více než u současného modelu. A pokud se jejich výpočty potvrdí, zdražení telefonů bude prakticky nevyhnutelné. Jak totiž známe Apple, ukrojit si 300 dolarů ze své marže určitě chtít nebude, ale naopak se tyto peníze pokusí minimálně z velké části dostat ze zákazníků právě zdražením.
Největší problém představují paměťové čipy. Ceny NAND úložišť i operačních pamětí DRAM v posledních měsících výrazně rostou, takže asi nepřekvapí, že právě tyto komponenty mají stát za většinou navýšených nákladů. Své si vyžádá také nový čip A20 Pro vyráběný 2nm technologií, která je sice výkonnější a úspornější, zároveň je ale i výrazně dražší na výrobu. Mírně mají podražit také fotoaparáty kvůli očekávanému nasazení nové hlavní kamery s proměnlivou clonou. Naopak některé součástky by měly být levnější než letos. Analytici očekávají například pokles cen displejů i několika dalších komponent, ten ale zdaleka nestačí vykompenzovat prudký růst cen pamětí. Podle jejich odhadů se tak Apple dostává do situace, kdy bude muset hledat způsob, jak vyšší náklady přenést alespoň zčásti na zákazníky.
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Zajímavé je i to, že zdražení nemusí být stejné u všech variant. Counterpoint totiž očekává, že Apple upraví ceny především u modelů s vyšší kapacitou úložiště, které jsou růstem cen NAND pamětí zasaženy nejvíce. I kdyby ale průměrná prodejní cena vzrostla přibližně o 200 dolarů, marže Applu by podle analytiků přesto mohla být nižší než u současné generace. Její výše je nicméně dlouhodobě neznámá. V kuloárech se sice spekuluje o vyšších desítkách procent, nicméně dosavadní šéf Applu Tim Cook se na toto konto nechal v minulosti slyšet, že veškeré podobné odhady, stejně jako odhady výrobní ceny jsou extrémně vzdálené realitě.
Samozřejmě je potřeba připomenout, že jde zatím pouze o analytické odhady a Apple finální ceny tradičně oznamuje až při představení nových iPhonů. Pokud se ale současný vývoj cen komponent nezmění, zdražení letošní generace Pro modelů začíná být čím dál pravděpodobnější. S trochou nadsázky se mi nicméně chce dodat, že nic jiného vlastně ani čekat nešlo vzhledem k tomu, jak skokově nedávno zdražily i Macy, iPady či Apple TV. Současná situace na trhu zkrátka Applu do karet vůbec nehraje a letošek proto takřka 100% nastaví nový cenový standard, který tu s námi bude řadu dalších let. Coby fanoušci Applu se tak můžeme v současnosti maximálně tak modlit v to, aby byl i kurz dolaru vůči tuzemské měně přívětivý a nezdražilo se kvůli němu ještě víc, než by muselo.