iPhone 18 Pro Max bude těžší a tlustší než všechny předešlé modely

Pokud patříte mezi fanoušky co nejtenčích a nejlehčích telefonů, nejnovější informace kolem iPhonu 18 Pro Max vás nejspíš příliš nepotěší. Podle dalšího úniku totiž Apple u svého příštího vlajkového modelu skutečně přidá na tloušťce i hmotnosti. Důvod je však poměrně jednoduchý – výrobce se má zaměřit především na výrazně lepší výdrž baterie, za kterou si zřejmě vyžádá určitou daň v podobě robustnější konstrukce.
S informací, která internetem prolétla v posledních dnech hned několikrát, tentokrát přišel známý leaker Ice Universe, podle kterého bude iPhone 18 Pro Max měřit přibližně 9 mm na tloušťku a jeho hmotnost vzroste zhruba na 240 gramů. Oproti současnému iPhonu 17 Pro Max by tak měl být telefon asi o 0,25 mm tlustší a přibližně o 7 gramů těžší. Na papíře sice nejde o dramatické rozdíly, v ruce by ale mohl být nový model přece jen o něco bytelnější.
Za změnou má stát především podstatně větší baterie. Podle dřívějších úniků by její kapacita měla narůst téměř o 500 mAh, což by z ní udělalo vůbec největší akumulátor, jaký kdy Apple do iPhonu nasadil. Ve spojení s novým čipem A20 Pro vyráběným 2nm technologií a dalšími úspornějšími komponenty by se tak mohl iPhone 18 Pro Max stát rekordmanem v oblasti výdrže na jedno nabití.
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Zajímavé je, že ještě před několika týdny se objevovaly informace, podle kterých měl Apple zachovat stejnou tloušťku jako u předchozí generace. Nejnovější úniky ale naznačují, že se plány mohly změnit, případně že se až nyní dostávají na veřejnost přesnější informace z dodavatelského řetězce a protože se tyto úniky jednak hromadí a jednak pochází od na sobě nezávislých zdrojů, zdají se být čím dál tím reálnější. Jako u všech podobných spekulací je ale samozřejmě vše potřeba brát je s určitou rezervou.
Pokud se však informace potvrdí, půjde o poměrně zajímavý obrat. V době, kdy se většina výrobců snaží své telefony ztenčovat, by Apple mohl jít opačnou cestou a dát přednost co nejdelší výdrži baterie. A upřímně, pokud by pár gramů navíc znamenalo o několik hodin delší používání bez nabíječky, dost možná by s takovým kompromisem neměla problém většina uživatelů. Vždyť komfort, který v posledních letech získáváme právě díky mírnému navyšování tloušťky, je zcela neoddiskutovatelný.