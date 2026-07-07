iPhone 18 Pro dostane pomalejší úložiště. Je ale důvod k obavám?

Spekulací kolem letošních iPhonů 18 Pro přibývá prakticky každým dnem a jedna z těch posledních se týká věci, které většina uživatelů běžně nevěnuje příliš pozornost – interního úložiště. Podle nového úniku by totiž Apple mohl u nejvyšších kapacit sáhnout po jiném typu paměťových čipů, které jsou sice levnější a umožňují nabídnout větší kapacitu, zároveň jsou ale papírově pomalejší. Než ale začnete mít obavy, že budou nejdražší iPhony pomalejší než levnější varianty, je dobré podívat se na celou věc trochu podrobněji.
Podle leakera, na kterého se informace odvolává, mají modely s kapacitou 256 GB a 512 GB využívat rychlejší TLC paměti od společností SK hynix, Kioxia a SanDisk. U 1TB varianty by se pak měl objevit mix TLC a QLC čipů, zatímco nejvyšší 2TB konfigurace má údajně přejít výhradně na QLC paměti od SK hynix. Právě ty jsou sice levnější na výrobu a umožňují ukládat více dat, jejich nevýhodou je ale nižší rychlost při zápisu a menší životnost. Na první pohled to může vypadat jako krok zpět, ve výsledku ale nejspíš nepůjde o nic, co by mělo běžného majitele iPhonu trápit. Rozdíly mezi TLC a QLC pamětmi se totiž nejvíce projevují při dlouhodobém zapisování velkých objemů dat nebo při specifických typech zátěže, které jsou typické spíše pro počítače či servery než pro chytrý telefon. Otevírání aplikací, focení, natáčení videa nebo hraní her by mělo probíhat prakticky stejně rychle jako dnes.
Navíc je potřeba připomenout, že Apple patří mezi výrobce, kteří si dávají na optimalizaci úložiště mimořádně záležet. Hardware a software navrhuje společně, takže dokáže případné rozdíly velmi dobře zamaskovat. I kdyby tedy k přechodu na QLC skutečně došlo, není vůbec jisté, že by si jej uživatel při každodenním používání telefonu vůbec všiml.
Fotogalerie
Stejná spekulace už jednou nevyšla
Možná ještě důležitější je ale jiná věc. Prakticky totožná informace kolovala internetem už začátkem roku 2024 před představením iPhonů 16 Pro. Tehdy se rovněž tvrdilo, že Apple u nejvyšších kapacit přejde na QLC paměti. Po uvedení telefonů na trh se ale nic takového nepotvrdilo a rozbory zařízení ukázaly, že používají klasické TLC čipy. Právě proto je potřeba brát i letošní únik s poměrně velkou rezervou.
Nedá se samozřejmě vyloučit, že se situace letos změní. Výrobci pamětí dlouhodobě upozorňují na horší dostupnost vysokokapacitních čipů a jejich cena v posledních měsících výrazně roste. Apple tak může hledat způsoby, jak udržet výrobu pod kontrolou. To ale automaticky neznamená, že by chtěl své nejdražší iPhony úmyslně zpomalovat.
Dokud se navíc neobjeví informace z dalších důvěryhodných zdrojů, je lepší zachovat chladnou hlavu. Zatím jde pouze o jedinou spekulaci, která navíc recykluje tvrzení, jež se už jednou ukázalo jako nepřesné. A i kdyby se tentokrát potvrdila, pro naprostou většinu uživatelů by šlo spíše o technickou zajímavost než o změnu, kterou by při používání svého iPhonu skutečně pocítili. Protože zcela upřímně, v minulosti se mírně zpomalilo třeba i úložiště v některých MacBoocích Air, ale při běžné kancelářské práci jste to absolutně neměli šanci poznat. Právě z toho důvodu se tak nebojím říci, že zrovna na tyto papírové údaje se příliš nevyplatí koukat.