Špatná zpráva pro milovníky černé. iPhone 18 Pro má podle úniku dorazit jen ve třech barvách

Pokud jste doufali, že Apple letos vrátí do nabídky černou variantu svých vrcholných iPhonů, nejspíš vás nepotěšíme. Podle známého čínského leakera Instant Digital totiž iPhone 18 Pro a 18 Pro Max dorazí pouze ve třech barevných provedeních a mezi nimi klasická černá opět chybí. Podle nejnovějších informací má Apple vsadit na světle modrou, stříbrnou a zcela novou tmavě třešňovou (Dark Cherry), která bude představovat hlavní letošní prémiovou barvu. Právě Dark Cherry by měla nahradit loňskou Cosmic Orange a stát se poznávacím znamením nové generace Pro modelů.
Černá znovu ostrouhá
Zajímavé je, že už několik měsíců se spekuluje také o tmavě šedé variantě. Podle Instant Digital ale nakonec do výroby vůbec nezamíří. Pokud se jeho informace potvrdí, bude tmavě třešňová jedinou opravdu tmavou barvou letošní nabídky, přičemž klasickou černou Apple údajně znovu vynechá.
Makety iPhone 18 Pro v různých barvách
Je samozřejmě potřeba připomenout, že jde stále jen o zákulisní informace. Barvy bývají jednou z posledních věcí, které Apple před zahájením sériové výroby dolaďuje, takže ještě může dojít ke změnám. Přesto jde o leak od zdroje, který má za sebou řadu přesných informací z minulosti, a proto jej nelze úplně přehlížet. Pokud se však únik potvrdí, bude to už druhý rok po sobě, kdy se fanoušci klasického černého Pro iPhonu budou muset poohlédnout po jiné barvě. Zdá se totiž, že Apple chce své nejdražší modely odlišovat výraznějšími odstíny a neutrální černou v jejich nabídce momentálně jednoduše nevidí. Za mě osobně je to ale docela zvláštní strategie vzhledem k tomu, že řada lidí v mém okolí upřednostňuje tmavé, ideálně pak do černa laděné modely a proto z posledních modelových generací úplně nadšení z hlediska barev nejsou.