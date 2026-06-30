Apple začal mazat internet. Udělal vše pro to, abyste neviděli toto video iPhone 18 Pro

Apple se zjevně snaží za každou cenu dostat z internetu jedno velmi nepříjemné video. Jen krátce poté, co se na sociálních sítích objevily záběry údajně zachycující iPhone 18 Pro během interních testů, začaly příspěvky s videem jeden po druhém mizet. Vše nasvědčuje tomu, že Apple rozjel rozsáhlou vlnu žádostí o odstranění obsahu kvůli porušení autorských práv. Pokud jste tedy video ještě neviděli, možná k němu brzy nebudete mít šanci se dostat. V době psaní článku sice bylo stále viditelné, oproti ráno, kdy jsem o tématu psal poprvé, však z X výrazně zmizelo.
iPhone 18 Pro drop tests have been Leaked Online..😮
*Device Seems to be thicker.
(weight may increase)
*A20 Pro
*Variable Aperture Camera
*Maybe 🤔 Apple dropped the dual-tone design.
Source : @evleaks pic.twitter.com/1pIU69JiT1
— Prasadtechintelugu (@iamprasadtech) June 30, 2026
Apple začal video rychle mazat
Uniklé záběry pocházely z hackerského útoku na společnost Tata Electronics, která patří mezi nejdůležitější výrobní partnery Applu v Indii. Video mělo zachycovat prototyp iPhonu 18 Pro při interním pádovém testu. Prakticky okamžitě po zveřejnění se začalo šířit po síti X i dalších platformách a převzala jej řada technologických webů. Netrvalo ale dlouho a situace se otočila. Příspěvky začaly mizet, odkazy přestaly fungovat a někteří autoři uvedli, že byli vyzváni k odstranění videa. Apple se k celé věci tradičně nevyjádřil, podobný postup je ale pro něj při únicích neveřejných materiálů dlouhodobě typický.
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Největší únik za dlouhé roky?
Celý případ navazuje na rozsáhlý únik dat společnosti Tata Electronics. Hackerská skupina World Leaks tvrdí, že získala více než 200 000 interních souborů obsahujících fotografie prototypů, technickou dokumentaci, seznamy dodavatelů i další citlivé informace související s vývojem budoucích produktů Applu. Mezi nimi se měly nacházet i materiály týkající se iPhonu 18 Pro a nového čipu A20 Pro.
I když Apple dělá maximum pro to, aby se uniklé video po internetu dál nešířilo, úplně zastavit jeho šíření je prakticky nemožné. Jakmile se totiž podobný materiál jednou dostane mezi uživatele, začne se během několika minut objevovat na dalších účtech a platformách. Pokud je navíc pravda, že hackeři získali stovky gigabajtů interních dat, je dost možné, že jsme zdaleka neviděli všechno. Osobně jsem proto na vývoj celé zápletky extrémně zvědavý, protože za 10 let, co se věnuji psaní o Apple, nic podobného nepamatuju.