Největší únik posledních let? iPhone 18 Pro se údajně kompletně ukázal na oficiálním Apple videu

Úniky informací nejsou sice ve světě Apple zejména v posledních letech ničím příliš překvapivým, faktem však je, že valná většina úniků odhaluje spíš drobnosti, ze kterých si lze následně poskládat ucelenější obrázek. Jen zřídkakdy se pak objeví únik, který lze označit za skutečně kolosální, protože produkt odhalí z větší části díky tomu, že pochází třeba přímo od Apple. Stalo se tak třeba v roce 2018, kdy během léta na internet vypluly produktové fotky iPhone XS (Max) a Apple Watch Series 4, které okamžitě obletěly svět a upřímně řečeno, my v redakci tehdy skoro až nevěřili, co se fanouškům dostává do rukou. A jak se nyní zdá, historie se opakuje.
Velmi spolehlivý leaker @EvLeaks totiž na X zveřejnil video z oficiálního drop testu společnosti Apple, které má zachycovat iPhone 18 Pro. Že se jedná o tento model má potvrzovat jak barva, ve které současná generace k dispozici není, ale taktéž vystouplejší zadní fotomodul, který se zvětší nejspíš kvůli nasazení variabilní clony u širokoúhlého fotoaparátu. A protože se stalo toto video okamžitě virálním a zároveň jeho pravost začalo potvrzovat čím dál tím víc na sobě nezávislých zdrojů a leakerů s tou nejlepší reputací ve fanouškovské komunitě, je skutečně pravděpodobné, že to, co můžete vidě dole, je skutečně iPhone 18 Pro.
This is easily the biggest leak in Apple’s history.
You’re looking at the drop test of the iPhone 18 Pro.
Durability seems solid, but it’s still surprisingly thick, and the weight remains a concern. The new color looks pretty good, though.
The real star this year is the iPhone… pic.twitter.com/0GyJZ5CxaB
— Ice Universe (@UniverseIce) June 30, 2026
Jak přesně se leaker k videu dostal není v tuto chvíli jasné, pravděpodobně však uniklo z marketingových materiálů Apple. Provedením totiž odpovídá přesně tomu, co Apple používá standardně při Keynotes pro demonstraci odolnosti daného zařízení. Jinými slovy, v září uvidíme při představení iPhone 18 Pro dost možná přesně tohle video ve chvíli, kdy bude Apple mluvit o zvýšení odolnosti tohoto telefonu, což ve výsledku s předstihem naznačuje, že na odolnosti Apple u iPhone 18 Pro zapracoval.
Apple se k celému úniku zatím nevyjádřil a je prakticky jisté, že ani nevyjádří. Když mu totiž před lety unikly produktové fotky, mlčel až do chvíle představení daných produktů, které pak paradoxně právě těmito fotkami prezentoval. Když se pak začaly loni šířit internetem fotky maskovaného prototypu iPhone 17 Pro, které jasně ukazovaly přesunutí LiDARu a přisvětlovací LED diody na druhou stranu fotomodulu, Apple tehdy též mlčel. Nicméně vzhledem k tomu, jak moc je momentálně tento únik potvrzován solidními autoritami a tedy je čím dál tím víc věrohodný, i my v redakci mu dost věříme.