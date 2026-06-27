Nejen červená. iPhone 18 Pro dorazí v modré, kterou si zamilujete

Apple byl sice v minulosti u barev řady Pro poměrně konzervativní, příchodem zářivě oranžového iPhone 17 Pro však tuto tradici porušil a co víc, setkal se s naprosto nadšenými reakcemi. Uživatelé si totiž tuto netradiční a bezesporu i odvážnou barevnou variantu naprosto zamilovali, což mělo Applu dodat odvahu nebát se zajímavějších, hravějších barev ani do budoucna. Letos bychom se proto měli u řady Pro dočkat hned dvou netradičních odstínů a přestože pro sebe většinu pozornosti strhává červená varianta, chystaná světle modrá má stát též za to. Ostatně, přesvědčit se o tom můžete v galerii níže. Přesně v tomto odstínu by totiž měla novinka na podzim dorazit.
Fotogalerie
Zatímco červená barevná varianta je pro řadu Pro úplnou novinkou, na modrou Apple v minulosti vsadil hned několikrát. Ostatně, vzpomeňme na tmavě modrou u iPhone 12 Pro, světle modrou u iPhone 13 Pro či opět tmavě modrou z iPhone 17 Pro. Odstín, ve kterém má dorazit iPhone 18 Pro, bude nicméně opět jiný. Nejblíž bude mít sice ke světle modré z iPhone 13 Pro, oproti ní však bude mírně tmavší a tedy i celkově výraznější, což je za mě osobně určitě dobře. Modrou variantu iPhone 13 Pro (Max) jsem totiž před lety používal a přestože byla tato barva opravdu skvělá, pod určitým světlem působil telefon skoro až bíle a tedy docela nezajímavě. Těším se proto, s čím Apple v tomto směru přijde tentokrát.
Apple představí novou generaci iPhonů letos v září s tím, že poprvé v novodobé historii by měl na Keynote ukázat jen high-endové modely řady Pro spolu se svým prvním ohebným iPhonem Ultra. Zbylé iPhony, tedy základní model 18 a zřejmě i Air 2, pak představí spolu s iPhone 18e na jaře příštího roku ve snaze lépe rozfázovat pokrytí novinkami. Zda se tato strategie osvědčí samozřejmě ukáže až čas, nicméně vzhledem k tomu, že například Samsung podobně telefony představuje dlouhodobě, lze očekávat úspěch i v případě Apple.
Ta modrá je pěkná. Přesně podle mého gusta.