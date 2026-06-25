Skládací iPhone Ultra je prý zachráněn. Apple vyřešil největší problém a míří na zářijové představení

Ještě před několika týdny to vypadalo, že první skládací iPhone Applu může narazit na nepříjemnou překážku. Z různých zdrojů totiž prosakovaly informace o problémech s jeho pantem, který údajně nesplňoval extrémně přísné nároky Applu na dlouhodobou odolnost. Nyní se ale zdá, že se situace obrátila k lepšímu. Podle nových informací ze zdrojů napojených na dodavatelský řetězec se Applu podařilo většinu problémů s pantem vyřešit a chystaný iPhone Ultra je nadále na dobré cestě k zářijovému představení. Dokonce se hovoří o tom, že sériová výroba by měla odstartovat už během července.
Právě pant byl přitom v posledních měsících označován za největší slabinu celého projektu. Zatímco Apple měl údajně velmi blízko k odstranění viditelného ohybu displeje, mechanická část zařízení podle dřívějších úniků opakovaně narážela na problémy při dlouhodobých zátěžových testech. Některé zprávy dokonce spekulovaly o možném odkladu až na rok 2027.
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Nové informace jsou ale výrazně optimističtější. Dodavatelé údajně stále počítají se zářijovým uvedením a neobdrželi žádné pokyny naznačující odklad. Podobně se v posledních týdnech vyjadřovali i známí čínští leakeři, podle kterých jsou zprávy o výrazném zpoždění nepravdivé.
Velkou roli má sehrát také nová konstrukce pantu využívající takzvaný liquid metal, tedy speciální kovový materiál, který by měl nabídnout vyšší odolnost a zároveň pomoci minimalizovat vznik ohybu na displeji. Právě kombinace nového pantu a pokročilé konstrukce displeje má být jedním z hlavních důvodů, proč Apple věří, že dokáže nabídnout skládací telefon s téměř neviditelným přehybem. Pokud vše půjde podle plánu, měl by být iPhone Ultra představen po boku řady iPhone 18 už letos v září. Očekává se vnitřní displej s úhlopříčkou kolem 7,8″, vnější 5,5″, čip A20 a cena pohybující se okolo hranice 2000 dolarů, což z něj udělá vůbec nejdražší iPhone v historii.
Zdá se tedy, že po letech spekulací je Apple skutečně jen několik měsíců od vstupu do světa skládacích telefonů. A pokud se mu opravdu podaří odstranit jak problémy s pantem, tak viditelný přehyb displeje, mohl by mít v rukou produkt, který zamíchá kartami celého segmentu.