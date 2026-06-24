Žádný odklad se nekoná. První skládací iPhone Ultra dorazí v září po boku iPhonu 18 Pro

Přípravy na představení historicky prvního ohebného iPhonu jsou v plném proudu a navzdory předchozím skeptickým zprávám vše běží podle původního plánu. Nová zpráva od China Securities Journal potvrzuje, že skládací telefon od Applu je stále na dobré cestě k zářijovému představení. Podle zdrojů z dodavatelského řetězce již vybraní partneři začali Applu dodávat první malé partie komponentů určených právě pro toto ohebné zařízení.
Dodavatelé navíc obdrželi jasné instrukce, podle kterých je premiéra naplánována na září 2026, kde novinka stane na pódiu po boku iPhonu 18 Pro a iPhonu 18 Pro Max. Druhý nezávislý zdroj z výroby potvrdil, že nezaznamenal žádné náznaky odkladu a nadále se pracuje s podzimním harmonogramem. Tyto informace tak definitivně vyvracejí spekulace o tom, že by měl projekt zpoždění.
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Přísné nároky na panty
V uplynulých měsících se objevily zprávy, že Apple ve finální fázi vývoje naráží na technické překážky. Leaker Instant Digital v květnu tvrdil, že ohebný iPhone stále čelí problémům s odolností, které se týkají mechanismu pantu. Zatímco viditelný záhyb na displeji se jablečným inženýrům podařilo úspěšně vyřešit, pant údajně nesplňoval interní standardy pro dlouhodobou spolehlivost. Vzhledem k blížícímu se termínu představení by však byly takto závažné nedodělky neobvyklé, obzvláště když Apple na nové produktové kategorie uplatňuje extrémně přísné testy odolnosti.
Určitou skepsi dříve vyjádřil také Mark Gurman z Bloombergu nebo analytik Tim Long z Barclays, který předpovídal, že se zařízení začne prodávat až v prosinci. To by znamenalo zhruba tříměsíční mezeru mezi představením a zahájením prodejů. Apple však s postupným uváděním na trh už zkušenosti má. V roce 2017 ukázal revoluční iPhone X v září vedle iPhonů 8, ale k zákazníkům se dostal až v listopadu. I kdyby se tedy distribuce ohebného iPhonu opozdila, k jeho slavnostnímu odhalení dojde v září společně s celou řadou iPhone 18 Pro.
Knižní konstrukce jako iPhone Ultra
Očekává se, že skládací novinka s knižní konstrukcí dorazí na trh pod prestižním názvem „iPhone Ultra„. Zařízení nabídne velký vnitřní displej s úhlopříčkou 7,8 palce a vnější 5,5palcovou obrazovku. Namísto Face ID vsadí Apple na Touch ID integrované v zapínacím tlačítku, telefon osadí čipem A20, vlastním modemem C2 a dvojicí zadních fotoaparátů. Cenovka tohoto technologického skvostu by měla startovat kolem hranice 2 000 dolarů.
Letošní podzim ale přinese ještě jednu obrovskou anomálii v rámci nové strategie rozděleného startu. Apple totiž podle všeho v září představí pouze prémiové modely 18 Pro, 18 Pro Max a skládací Ultra, zatímco vydání základního iPhonu 18 odloží až na jaro příštího roku.