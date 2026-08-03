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Dokonalost dorazí až v roce 2028. iPhone 21 nabídne perfektně zakřivený displej i 200MPx foťák

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Ačkoliv se oči celého technologického světa upírají k chystanému výročnímu iPhonu pro rok 2027, na veřejnost už začínají pronikat první zákulisní informace o jeho přímém nástupci. Model plánovaný na podzim roku 2028 má navázat na radikální designovou proměnu svého předchůdce a dotáhnout ji k naprosté dokonalosti. Zatímco jubilejní model k 20. výročí uvede zakřivené celoskleněné tělo s prvotními technologickými kompromisy, verze z roku 2028 vše definitivně vyřeší.

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Pro ty, kteří se chystají letos v září přeskočit na novou řadu iPhone 18 Pro s tím, že zařízení mění v tradičním dvouletém cyklu, bude právě model z roku 2028 jejich dalším cílovým upgradem. Zde je přehled šesti hlavních inovací, které se pro iPhone v roce 2028 chystají:

  • Zdokonalený zakřivený displej: Jubilejní model z roku 2027 sice přinese displej zakřivený přes všechny čtyři hrany, ale kvůli použití katodové vrstvy ze slitiny hořčíku a stříbra se u něj očekává mírné zkreslení obrazu a ztráta jasu v ohybech. Model pro rok 2028 přejde na vysoce průhledné katody z oxidu indito-zinečnatého (IZO), což podle jihokorejského deníku ETNews zajistí rovnoměrný jas bez zkreslení a výrazně lepší odvod tepla.
  • Posun k plně bezrámečkovému čelu: Podle respektovaného analytika Rosse Younga se technologie Face ID zabudované pod displejem pravděpodobně nestihne připravit pro rok 2027. iPhone v roce 2028 tak představuje mnohem nadějnějšího kandidáta pro nasazení neviditelných senzorů pod zobrazovací panel, případně pro redukci průstřelu na naprosté minimum.
  • Ještě tenčí rámečky: Nasazení transparentnějšího materiálu IZO u katodové vrstvy umožní inženýrům z Cupertina zúžit okraje okolo displeje ještě více než u výročního modelu z roku 2027. Zpředu by tak zařízení mělo působit jako jednolitá skleněná deska.
  • Displej typu Tandem OLED: Apple zvažuje nasazení technologie Tandem OLED, kterou uživatelé znají z iPadů Pro s čipem M4. Stlačení dvou vrstev organických diod nad sebe přináší zásadně vyšší maximální jas, delší životnost panelu a znatelně nižší spotřebu energie oproti současným jednoplášťovým displejům.
  • Extrémně výkonný čip „A21 Pro“ na 1,4nm procesu: Zatímco v roce 2027 Apple přejde na 2nanometrovou architekturu, prémiové modely pro rok 2028 posunou hranice s 1,4nm procesorem (vyráběným na uzlu A14 společnosti TSMC). Tento čip nabídne až o 15 % vyšší výkon při zachování spotřeby, případně až o 30 % nižší energetické nároky při stejném výkonu. Apple údajně zvažuje, že část výroby svěří také společnosti Intel.
  • 200Mpx periskopický teleobjektiv: Úniky z čínského mikroblogu Digital Chat Station i zprávy analytiků z Morgan Stanley potvrzují, že Apple v prototypech testuje 200megapixelový periskopický snímač. Tato extrémní rozlišovací schopnost umožní zachytit neuvěřitelné množství detailů a provádět výrazné výřezy fotografií bez jakékoliv ztráty kvality.

Takto má vypadat iPhone 20

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Do uvedení modelu pro rok 2028 zbývá ještě více než dva roky a řada plánů se během vývoje může změnit. Přesto tyto úniky dávají jasný pohled na to, jakým směrem se vývoj iPhonů bude v následujících letech ubírat a na co se mohou uživatelé v delším časovém horizontu těšit.

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Zdroj
Diskuze
iPhone

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