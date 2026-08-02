Tyto 4 aplikace vám pomohou s migrénou, hledáním spoluhráčů, tarotem i úpravou textu a kódu

Seznam
Migrain Tracker Mira
Mira je bezplatná aplikace pro všechny, kteří chtějí lépe porozumět svým migrénám a odhalit možné spouštěče jednotlivých záchvatů. U každé epizody si můžete zaznamenat její délku a intenzitu, místo i typ bolesti, doprovodné příznaky, užité léky nebo to, co vám přineslo úlevu. Nechybí přehledné statistiky, vizuální mapa bolesti, sledování souvislostí s menstruačním cyklem ani hodnocení dopadu migrény na běžný život pomocí metody MIDAS. Záznamy lze exportovat do CSV a sdílet s lékařem, takže při návštěvě nemusíte složitě vzpomínat, kdy a za jakých okolností se potíže objevily. Aplikace spolupracuje s Apple Health, Siri, iCloudem a widgety na ploše i uzamčené obrazovce. Veškerá data přitom zůstávají uložená pouze v zařízení a soukromém úložišti iCloud, bez reklam a placených funkcí.
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SportLink – Pickup Sports
SportLink je praktická aplikace pro každého, kdo si chce zasportovat, ale zrovna nemá s kým. V okolí vám zobrazí připravované aktivity, ke kterým se můžete připojit, případně umožní naplánovat vlastní zápas či trénink a pozvat další hráče. Hodí se tak nejen při hledání spoluhráče na tenis nebo basketbal, ale také po přestěhování do nového města či při zkoušení úplně nového sportu. Součástí aplikace je mapa sportovišť s kurty, hřišti a dalšími místy, kterou mohou uživatelé doplňovat fotografiemi a aktuálními informacemi. Nechybí správa účastníků, chat, sdílení aktivit ani upozornění v reálném čase, díky nimž vám neunikne změna času nebo nová zpráva od spoluhráčů.
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Pip: Tarot Journal & Log
Pip je soukromý tarotový deník pro zaznamenávání výkladů bez účtu, reklam, předplatného a umělé inteligence. Stačí vybrat rozložení, označit vytažené karty a připsat vlastní postřehy či značky; aplikace k záznamu automaticky doplní také aktuální fázi Měsíce. Součástí je všech 78 původních ilustrací balíčku Rider–Waite–Smith od Pamely Colman Smith z roku 1909, přičemž již vytažené karty se ve virtuální knize postupně vybarvují. Pip podporuje jednu kartu, trojici, Keltský kříž i vlastní rozložení, obrácené pozice a ruční přidávání dalších tarotových či orákulových balíčků. Nechybí widget s denní kartou, volitelné významy ani export celého deníku do formátu JSON. Veškeré zápisky zůstávají pouze v telefonu a všechny funkce jsou dostupné zdarma.
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Neon Vision Editor
Neon Vision Editor je rychlý nativní textový editor pro Mac, iPhone a iPad, který si poradí s poznámkami, Markdownem, zdrojovým kódem, konfiguračními soubory i rozsáhlými dokumenty. Podporuje zvýraznění syntaxe desítek jazyků včetně Swiftu, Pythonu, JavaScriptu, C++, SQL, HTML nebo LaTeXu, rychlé otevírání souborů, prohledávání projektů, práci ve více oknech a volitelné ovládání ve stylu editoru Vim. U Markdownu nechybí náhled ani export do PDF, užitečné jsou také nástroje pro porovnávání změn a vytváření elegantních snímků kódu. Přes Mac lze navíc navázat SSH relaci a následně vzdálené soubory procházet či upravovat také z iPhonu a iPadu. Aplikace funguje bez pluginů, zbytečného indexování a dalších prvků typických pro robustní IDE, takže se spouští svižně a neruší při práci. Ve výchozím nastavení zůstávají všechna data v zařízení a editor neshromažďuje telemetrii; volitelné AI doplňování kódu komunikuje s internetem pouze po výslovném zapnutí uživatelem.