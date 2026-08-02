Od zablokovaných iPhonů po nechtěné odposlechy. Připomeňte si 7 nejzávažnějších chyb v historii iOS

Operační systém iOS je známý svou stabilitou a bezpečností, ale jako každý složitý software není bezchybný. V průběhu let se v různých verzích iOS objevily závažné chyby, které mohly mít dopad na uživatele nebo na jejich bezpečnost. Některé z těchto chyb měly krátkého trvání a byly rychle opraveny. Jiné měly naopak dalekosáhlé důsledky. Pojďme se podívat na sedm závažných chyb, které Apple ve svém systému musel řešit.
Chyba v aplikaci FaceTime – iOS 12.1 (2019)
Jednou z nejzávažnějších chyb, která se kdy v systému objevila, byla bezpečnostní trhlina ve službě FaceTime z roku 2019 v iOS 12.1. Umožňovala, aby uživatelé slyšeli a dokonce i viděli druhou stranu hovoru ještě předtím, než byl hovor vůbec přijat. Toto závažné narušení soukromí vyvolalo obrovské obavy z odposlechů, na což Apple zareagoval dočasným vypnutím funkce Group FaceTime. Společnost následně vydala prohlášení s omluvou, v němž přiznala citlivost celého problému, a trhlinu definitivně odstranila v aktualizaci iOS 12.1.4.
„Root“ chyba v macOS High Sierra – iOS 11 (2017)
V roce 2017 se v iOS 11 a souběžně i v systému macOS High Sierra objevila kritická zranitelnost, která mohla vést k neautorizovanému přístupu k zařízením. Tato chyba umožňovala komukoliv získat neomezený přístup k systému pouhým zadáním slova „root“ do pole pro uživatelské jméno bez nutnosti zadat heslo. Apple reagoval bleskově a opravu vydal hned následující den po objevení problému, přičemž otevřeně přiznal, že tato chyba nebyla včas detekována během vývoje.
Chyba s textovým znakem z Indie – iOS 11.2.5 (2018)
Jedna z nejkurióznějších chyb potrápila uživatele v roce 2018 ve verzi iOS 11.2.5. Pokud uživatel obdržel zprávu obsahující určitý znak z indického jazyka telugu, zařízení se okamžitě zhroutilo a přestalo zcela reagovat. Tato závažná chyba způsobovala pády aplikací i celého systému a uživatelé nemohli zasažené aplikace otevřít až do provedení opravy. Apple vydal rychlou nápravu v iOS 11.2.6 s tím, že šlo o problém se samotným vykreslováním znaku v systému.
Chyba s datem „1970“ – iOS 9.3 (2016)
Tato destruktivní chyba způsobila, že pokud uživatel v systému iOS 9.3 manuálně změnil datum na 1. ledna 1970, iPhone se okamžitě zablokoval a stal se zcela nefunkčním. Zasažená zařízení se musela složitě opravovat nebo rovnou vyměňovat v oficiálních prodejnách Apple Store. Apple problém vyřešil v následující aktualizaci iOS 9.3.1, ačkoliv se k němu kromě krátké zmínky v popisu aktualizace blíže nevyjádřil.
Wi-Fi v iOS 6 (2012)
Po aktualizaci na systém iOS 6 v roce 2012 začalo velké množství uživatelů hlásit závažné problémy s Wi-Fi připojením. Zařízení zničehonic nebyla schopna se připojit k žádné bezdrátové síti, což nutilo uživatele spoléhat na mobilní data a vedlo k jejich nečekaně vysoké spotřebě. Apple chybu přiznal, začal na ní pracovat a během několika týdnů ji odstranil v opravné aktualizaci iOS 6.0.1.
Zranitelnost iMessage – iOS 9.3.3 (2016)
V roce 2016 byla v rámci iOS 9.3.3 objevena nebezpečná zranitelnost v aplikaci iMessage. Ta umožňovala útočníkům získat přístup k jinak zašifrovaným zprávám, a to pouhým doručením speciálně navrženého obrázku. Pro uživatele to znamenalo potenciální riziko v oblasti soukromí a bezpečnosti. Apple vydal bezpečnostní záplatu v aktualizaci iOS 9.3.5, ale podrobnější informace k této zranitelnosti již dál neposkytoval.
Face ID – iOS 11 (2017)
Při uvedení iPhonu X a zavedení technologie Face ID v systému iOS 11 se u některých uživatelů objevil problém, kdy systém neidentifikoval obličej správně nebo vůbec. Slavné selhání této funkce proběhlo dokonce v přímém přenosu během oficiální keynote. Problém znamenal neschopnost používat Face ID jako hlavní biometrický zámek. Apple reagoval prohlášením, že chybu řeší, dočasně doporučil používat alternativní metody odemykání a oprava pak dorazila v aktualizaci iOS 11.2.