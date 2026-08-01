Apple světu nepřímo oznámil, že na podzim zdraží iPhone. Jen si toho nikdo nevšiml

Když Apple nedávno oznámil vlnu zdražování svých produktů, ceny se hnuly jen u iPadů, Maců, Apple TV či HomePodů. iPhone coby hlavní prodejní tahák jeho portfolia se však tehdy zdražování vyhnul a ačkoliv jej kalifornský gigant přeci jen po pár týdnech zdražil v Japonsku, zbytek světa zdražení stále odolává. Jak se však zdá, v září se už svět zdražení nevyhne a cena iPhone meziročně kvůli zdražujícím komponentům povyskočí a to bohužel možná docela rapidně. Že se tak stane přitom Apple už nepřímo oznámil, jen si toho vlastně nikdo tak úplně nevšiml.
Apple sice svět oficiálně neinformoval o tom, že v dohledné době iPhone zdraží, avšak z jeho čerstvého kroku tak lze usuzovat. Na mysli nemáme samozřejmě nic jiného než spuštění nového Apple Upgrade Programu, díky kterému se bude možné k iPhone, ale i řadě dalších produktů dostat snáze, jelikož budou de facto k pronájmu za měsíční platbu na dva či tři roky. A právě to může být dost možná důkaz toho, že se Apple chystá na dobu, kdy bude iPhone natolik drahý, že si jej zkrátka ne každý bude moci dovolit koupit klasicky, potažmo na splátky.
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Právě zavedení možnosti pronájmu totiž ve výsledku umožní, aby se k iPhone dostali i lidé, kteří by na něj jinak nedosáhli kvůli jeho ceně. Ta sice nyní problém tak úplně není (tedy minimálně v USA, kde program běží), nicméně pokud Pro modely skutečně podraží a vedle nich dorazí iPhone Ultra s cenovkou kolem 2500 dolarů, o dostupných zařízeních zde nebude moci být řeč. Apple je však potřebuje mezi lidi dostat za každou cenu, jelikož díky tomu dokáže vydělávat na službách typu Apple Music, iCloud či App Store. Ve výsledku je tak spuštění pronájmu velmi logickým krokem, který může předcházet právě blížící se zdražení, jenž z elektroniky učiní hůře dostupnou záležitost.
Samozřejmě může být úvaha výše špatná a v září se žádného zdražení nedočkáme. Valná většina analytiků je ale přesvědčena o tom, že se zvýšení ceny nevyhneme a upřímně řečeno s ohledem na to, jak zdražuje i ostatní elektronika, bychom byli v redakci dost překvapení, kdyby Apple k zahýbání s cenami nepřistoupil. I kdyby však ne, minimálně iPhone Ultra bude chtě nechtě drahý už „od základu“, takže možnost dostat se k němu snáz skrze předplatné určitě dává smysl.