Obří LEGO Ministerstvo kouzel uniklo na prvních fotkách. Fanoušci Harryho Pottera se mají na co těšit

Zdá se, že září příštího roku bude pro fanoušky Harryho Pottera opravdu nabité. Jen několik týdnů poté, co se na internet dostaly první informace o připravovaném sběratelském Ministerstvu kouzel, přichází další velký únik. Tentokrát už navíc nejde jen o seznam parametrů – na internet se totiž dostal vůbec první nákres setu a dokonce i fotografie hotového setu, byť zatím v poměrně nízké kvalitě. Přesto už dávají velmi dobrou představu o tom, co LEGO chystá.
Připravovaná stavebnice by měla nést číslo 76476 a nabídnout úctyhodných 3 491 dílků, čímž se zařadí mezi vůbec největší LEGO Harry Potter sety všech dob. Podle dosavadních informací je její vydání plánováno na září 2026 a spekuluje se také o ceně kolem 450 dolarů, což jasně naznačuje, že půjde o model určený především dospělým sběratelům.
Fotogalerie
Z uniklého nákresu je patrné, že LEGO zvolilo netradiční vícepatrovou konstrukci. V horní části se nachází londýnská ulice s ikonickou červenou telefonní budkou, která ve světě Harryho Pottera slouží jako tajný vstup do Ministerstva kouzel. Pod ní se rozprostírá monumentální hlavní hala s fontánou a charakteristickými červenobílými sloupy, zatímco nejnižší patro podle všeho ukrývá další podzemní prostory ministerstva. Právě první fotografie modelu potvrzuje, že se design velmi věrně drží původního nákresu.
Pokud se úniky potvrdí, součástí stavebnice bude také opravdu bohatá sestava minifigurek. Objevit by se měli Harry Potter, Ron Weasley, Hermiona Grangerová, Albus Brumbál, Lord Voldemort, Dolores Umbridgeová, Pošuk Moody, Arthur Weasley a řada dalších postav. Celkově se hovoří o více než desítce minifigurek, některé zdroje pak zmiňují až čtrnáct postav.
Na rozdíl od menšího Ministerstva kouzel z roku 2022 má tentokrát LEGO evidentně mířit na úplně jinou skupinu fanoušků. Zatímco předchozí model byl určen hlavně na hraní, připravovaná novinka působí jako velká výstavní stavebnice s důrazem na architekturu a filmovou věrnost. Už z prvních uniklých snímků je navíc patrné, že půjde o velmi výrazný kousek, který se mezi ostatními Harry Potter sety rozhodně neztratí.
Stejně jako u všech podobných úniků je ale potřeba zachovat opatrnost. Zveřejněný nákres může pocházet z dřívější fáze vývoje a fotografie zachycují pravděpodobně prototyp modelu, takže finální podoba se ještě může v některých detailech změnit. Pokud se však dosavadní informace potvrdí, mají fanoušci Harryho Pottera rozhodně důvod se těšit. LEGO by totiž mohlo přinést jedno z nejambicióznějších zpracování Ministerstva kouzel, jaké jsme kdy viděli. A já coby fanoušek LEGO Harry Potter stavebnic začínám pomalu dělat místo na poličce.