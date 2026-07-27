iPhone Ultra cena: Kolik bude stát první skládací telefon od Applu?

Cena prvního skládacího iPhonu bude podle všeho jedním z nejdiskutovanějších témat letošního roku. Apple sice zatím existenci iPhonu Ultra oficiálně nepotvrdil, analytik Ming-Chi Kuo už ale přichází s poměrně konkrétním odhadem. A pokud se jeho informace potvrdí, půjde s velkým náskokem o nejdražší iPhone v historii. Podle Kua by se totiž cena iPhonu Ultra měla pohybovat mezi 2 300 a 2 500 dolary, přičemž nejpravděpodobnější variantou je startovní cena 2 499 dolarů.
Cena iPhonu Ultra může dosáhnout 2 499 dolarů
Podle nejnovějších informací bude první skládací iPhone stát přibližně dvojnásobek toho, co dnes Apple účtuje za iPhone 17 Pro Max. iPhone Ultra tak nebude náhradou současných modelů Pro, ale zcela novou prémiovou kategorií, která bude mířit na nejnáročnější zákazníky. Pokud Apple skutečně zvolí cenu kolem 2 499 dolarů, stane se iPhone Ultra nejdražším telefonem, jaký kdy společnost uvedla na trh.
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Proč bude iPhone Ultra tak drahý?
Na vysoké ceně se podílí hned několik faktorů. Největším z nich je samotná skládací konstrukce. Ohebné OLED displeje patří mezi nejdražší komponenty současných smartphonů a výrazně nákladnější je také výroba pantu, mechanických částí i celého těla telefonu.
Vyšší výrobní náklady navíc zvyšují dražší paměťové čipy DRAM a NAND, jejichž ceny v posledních měsících rostou kvůli obrovské poptávce po hardwaru pro umělou inteligenci. Apple navíc vstupuje do úplně nové produktové kategorie, u které bude chtít nabídnout co nejvyšší kvalitu a minimalizovat problémy, které provázely první generace skládacích telefonů konkurence.
Přestože cena přesahující 2 000 dolarů může působit extrémně, Ming-Chi Kuo očekává mimořádně silnou poptávku. Podle něj se mohou první kusy vyprodat prakticky ihned po spuštění předobjednávek. Následně by se dodací lhůty mohly rychle prodloužit na čtyři až šest týdnů, případně ještě déle. Omezená dostupnost by navíc nemusela trvat jen několik dnů. Analytik očekává, že poptávka bude převyšovat nabídku minimálně do konce roku 2026.
Kolik kusů iPhonu Ultra Apple vyrobí?
Zajímavé je navíc to, že přestože půjde o mimořádně drahé zařízení, Apple s ním podle všeho počítá ve velkém. Dřívější odhady Ming-Chi Kua hovoří o výrobě 7 až 8 milionů kusů během roku 2026. Pro srovnání, modelů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max má Apple ve stejném období dodat přibližně 20 až 22 milionů. Je tak zřejmé, že společnost očekává velmi silný zájem i přes rekordně vysokou cenu. Nechme se tedy překvapit, jaká bude realita.