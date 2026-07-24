Skládací iPhone Ultra má stále problémy. Apple řeší poslední překážky před zahájením výroby

O prvním skládacím iPhonu Ultra se mluví už několik let a zdá se, že jeho premiéra je konečně na dohled. Přesto však Apple stále nemá vyhráno. Podle nejnovější zprávy z dodavatelského řetězce totiž vývoj zařízení provázejí poslední výrobní komplikace, kvůli kterým zatím není stoprocentně jisté, kdy se rozběhne sériová výroba ani zda se vše stihne podle původního plánu.
Podle dostupných informací Apple společně s partnery dál dolaďuje výrobní proces, přičemž největší pozornost věnuje konstrukci zařízení a jeho skládacímu mechanismu. Právě ten patří mezi nejsložitější části celého telefonu a musí splnit velmi přísné nároky Applu na odolnost i kvalitu zpracování. Jakmile totiž společnost svůj první skládací iPhone představí, nebude si moci dovolit kompromisy, které v minulosti provázely některé konkurenční modely.
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To ale neznamená, že by Apple projekt odkládal. Zdroje stále počítají s tím, že skládací iPhone dorazí v příštím roce jako součást řady iPhone 18. Aktuálně se však řeší poslední technické detaily, které mají zajistit bezproblémovou výrobu ve velkém objemu. Přesné načasování zahájení produkce proto zatím zůstává otevřené. Pokud se dosavadní úniky potvrdí, nabídne první skládací iPhone vnější displej s úhlopříčkou okolo 5,5 palce a po otevření přibližně 7,8palcový vnitřní panel. Spekuluje se také o téměř neviditelném ohybu displeje, prémiových materiálech a ceně, která se bude pohybovat výrazně výše než u současných modelů Pro Max.
Je zkrátka vidět, že Apple nechce nic uspěchat. Zatímco konkurence má skládací telefony na trhu už několik let, cupertinský gigant zřejmě sází na osvědčenou strategii – přijít později, ale s produktem, který nabídne co nejméně kompromisů. Zda se mu to skutečně podaří, se dozvíme pravděpodobně už v příštím roce.