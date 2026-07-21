iOS 27 potvrdil přípravy ohebného iPhone Ultra

Když Apple v pondělí večer vydal čtvrtou vývojářskou betu iOS 27, většina pozornosti mířila na novinky v systému nebo opravy chyb. V jejím kódu se však objevila jedna velmi zajímavá zmínka, která může napovědět, na čem Apple aktuálně pracuje. Beta totiž obsahuje odkazy na iPhone se dvěma bateriemi, což okamžitě rozvířilo spekulace o příchodu prvního skládacího iPhonu.
Na zajímavý objev upozornili vývojáři spolupracující s MacRumors, kteří skrze průzkum kódu potvrdili informace původně zveřejněné Macworldem. V kódu nové bety se totiž objevily nové textové řetězce pro sekci Kondice baterie. Zatímco dnes systém pracuje s jednou interní baterií, nově se v něm nachází formulace v množném čísle, které jasně odkazují na zařízení vybavené více bateriemi. To samozřejmě okamžitě nahrává spekulacím o skládacím iPhonu Ultra. Právě u něj se totiž už delší dobu hovoří o použití dvou samostatných bateriových článků, které by byly umístěny v obou polovinách zařízení. Takové řešení je u skládacích telefonů poměrně běžné a využívají jej i konkurenční výrobci.
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Pokud Apple skutečně připravuje software pro správu dvou baterií, znamená to, že vývoj hardwaru už je ve velmi pokročilé fázi či dokonce na jejím úplném konci. Operační systém totiž musí umět sledovat stav obou článků, jejich opotřebení, nabíjení i vybíjení a uživateli vše přehledně zobrazit v nastavení.
Samozřejmě nelze s jistotou říct, že se zmínky týkají právě skládacího iPhonu. Žádné jiné zařízení, které by Apple podle dostupných informací připravoval, ale dvě interní baterie využívat nemá. I proto se zdá právě tato varianta nejpravděpodobnější. Podle dosavadních úniků by měl Apple svůj první skládací iPhone představit už letos na podzim po boku řady iPhone 18 Pro. Pokud tomu tak skutečně bude, dává příprava podpory pro dvě baterie v iOS 27 perfektní smysl. Beta systému tak možná nechtěně odhalila další střípek do skládačky jednoho z nejočekávanějších produktů Applu posledních let. A upřímně, právě tyto drobné střípky, které ukazují, že Apple přípravu nového zařízení rozhodně nebere na lehkou váhu, ve mě míru natěšení zásadně zvyšují. Skládací iPhone totiž může být dalším z produktů, kterými Apple zásadně změní mobilní svět, ale samozřejmě jen za předpokladu, že se u něj povede doladit vše o dokonalosti.