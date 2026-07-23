iPhone 18 Pro dostane dvě zásadní vylepšení displeje. Jedno z nich si zamilujete hned po prvním odemknutí

Přestože od představení iPhonů 18 Pro nás dělí už jen zhruba dva měsíce, na internet stále unikají nové informace o tom, co pro ně Apple chystá. Zatímco v minulých týdnech se řešily především fotoaparáty, čip A20 Pro nebo nová konstrukce, nyní se pozornost přesouvá na displej. A právě ten má podle nejnovějších informací projít hned dvěma zajímavými změnami, které sice na první pohled nemusí působit revolučně, při každodenním používání je ale velmi pravděpodobně oceníte.
První novinka se týká technologie displeje. Apple má u iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max nasadit modernější LTPO+ panel, který přinese efektivnější řízení obnovovací frekvence. Výsledkem by měla být nejen nižší spotřeba energie, ale také plynulejší fungování systému v různých situacích. Pro uživatele to může znamenat především o něco delší výdrž baterie, aniž by bylo nutné dělat jakékoli kompromisy v oblasti kvality zobrazení.
Druhá změna bude viditelnější. Apple má totiž dále zmenšit Dynamic Island díky přesunutí části technologie Face ID pod displej. Výřez by se tak měl znovu o něco zmenšit, což znamená více prostoru pro samotný obsah a čistší vzhled přední strany telefonu. Přestože se nejedná o kompletně bezrámečkový displej, jde o další krok směrem k tomu, aby přední strana iPhonu působila co nejvíce jako jednolitá plocha.
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Samotné úhlopříčky displejů se podle dostupných informací měnit nebudou. iPhone 18 Pro by měl nabídnout 6,3″ panel, zatímco větší iPhone 18 Pro Max zůstane u 6,9″. Apple se tak letos zaměří spíše na zdokonalení samotné technologie než na změnu velikosti obrazovek. Změna by ale měla nastat už příští rok, kdy Apple údajně představí svůj výroční iPhone se 7″ displejem. Pokud jste tedy fanoušky opravdu velkých telefonů, příští rok si přijdete na své.
Pokud se všechny dosavadní úniky potvrdí, čeká nás letos poměrně zajímavá generace iPhonů. Apple sice pravděpodobně nepřijde s žádnou výraznou designovou revolucí, ale soubor menších vylepšení v čele s novým displejem, výkonnějším čipem A20 Pro či fotoaparáty s variabilní clonou by mohl udělat z iPhonu 18 Pro dosud nejpropracovanější iPhone vůbec. O tom, zda se všechny spekulace skutečně naplní, se ale definitivně přesvědčíme až při jeho oficiálním představení letos na podzim.