Nevykopal Apple sám sobě hrob? Procesory Apple Silicon jsou až moc dobré

Je mi jasné, že se najdou lidé, kteří dokáží ocenit výkon ať už ten co nabízí Apple čipy s označením Pro a Max, ale 99% běžných uživatelů dělá na svém počítači práci, na kterou jim i dnes bohatě stačí M1. Běžní uživatelé v podstatě nemají šanci poznat rozdíl mezi M1 a M4 Max. To stjené by se samozřejmě dalo říct o jakémkoli produktu od Applu, ovšem v případě iPhone, Apple Watch nebo iPadu se alespoň částečně mění design, zlepšuje fotoaparát nebo display.
V případě počítačů se však nic zásadního nemění. Apple nabízí každý rok v tom stejném těle nový procesor a prezentuje jeho neskutečný výkon. Ten je opravdu neskutečný, ale pro drtivou většinu uživatelů také nesmyslný. Pokud jste si koupili storj s M1, tak vám do dnes bezproblémově slouží. Samozřejmě jsou výjimky a pokud dělate s 3D modely nebo stříháte celovečerní filmy ve 4K, tak se vás to samozřejmě netýká.
Většina lidí tak v podstatě čeká na moment, kdy jejich MacBooku odejde baterka nebo, kdy už jejich stolní počítač skutečně ztratí dech, což může často trvat 7, vyjimečně i 10 let. Já sám používám Mac 20 let a za tu dobu jsem měl všeho všudy 3 nebo čtyři počítače s tím, že ten poslední mám teprve rok. Apple letos definitivně zařízl podporu pro Intel a tak pokud chcete ten nejnovější systém, musíte chtě nechtě přejít na procesory Apple Silicon. Pokud však letos koupíte to nejnovější co Apple nabízí, tedy jakýkoli stroj s M4, respektive M5, tak máte na dalších minimálně pět až sedm let klid a nemusíte se o nic starat, tedy kromě baterie.
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Procesory, RAM, paměť, to vše se dnes již prakticky neřeší, protože i M1 je dostatečně výkonná na to, aby vám na ní běželo vše, co dnes potřebujete. Apple tak musí přijít s něčím jiným, co donutí uživatele kupovat počítač tak často, jako mobil. Výkon a kvalita čipů Apple Silicon totiž znamná, že lidé nemají dlouhé roky důvod si nový počítač pořídit. Vychytávky v podobě TouchBar nebo různých barviček se ukázaly jako něco, na co lidé příliš nereagují a tak musí Apple zkusit přijít s něčím jiným a opět své počítače zdokonalovat drobnostmi, které ale potěší. Rychlejší nabíjení, kvalitnější displej, lehčí tělo nebo zkrátka cokoli, díky čemu budou mít i lidé s ještě stále výkonostně dostačujícím počítačem chuť jít si koupit nový model.
ale korpíky jim to kupují stále za staré smlouvy si tak jsou v klidku…tahle firma je „nazrana“ nebude proste inovovat, až když bude hořet..a to už jim lehce myslím hoří, ale zroveň jsou tu ovečky co mají rády prostě apple pro tu značku.