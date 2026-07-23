Zavřít reklamu

Nevykopal Apple sám sobě hrob? Procesory Apple Silicon jsou až moc dobré

Mac
R. ZavřelRoman Zavřel
1

Je mi jasné, že se najdou lidé, kteří dokáží ocenit výkon ať už ten co nabízí Apple čipy s označením Pro a Max, ale 99% běžných uživatelů dělá na svém počítači práci, na kterou jim i dnes bohatě stačí M1. Běžní uživatelé v podstatě nemají šanci poznat rozdíl mezi M1 a M4 Max. To stjené by se samozřejmě dalo říct o jakémkoli produktu od Applu, ovšem v případě iPhone, Apple Watch nebo iPadu se alespoň částečně mění design, zlepšuje fotoaparát nebo display.

V případě počítačů se však nic zásadního nemění. Apple nabízí každý rok v tom stejném těle nový procesor a prezentuje jeho neskutečný výkon. Ten je opravdu neskutečný, ale pro drtivou většinu uživatelů také nesmyslný. Pokud jste si koupili storj s M1, tak vám do dnes bezproblémově slouží. Samozřejmě jsou výjimky a pokud dělate s 3D modely nebo stříháte celovečerní filmy ve 4K, tak se vás to samozřejmě netýká.

Většina lidí tak v podstatě čeká na moment, kdy jejich MacBooku odejde baterka nebo, kdy už jejich stolní počítač skutečně ztratí dech, což může často trvat 7, vyjimečně i 10 let. Já sám používám Mac 20 let a za tu dobu jsem měl všeho všudy 3 nebo čtyři počítače s tím, že ten poslední mám teprve rok. Apple letos definitivně zařízl podporu pro Intel a tak pokud chcete ten nejnovější systém, musíte chtě nechtě přejít na procesory Apple Silicon. Pokud však letos koupíte to nejnovější co Apple nabízí, tedy jakýkoli stroj s M4, respektive M5, tak máte na dalších minimálně pět až sedm let klid a nemusíte se o nic starat, tedy kromě baterie.

macbook air apple macbook air apple
apple m4 macbook air apple m4 macbook air
macbook air M4 apple macbook air M4 apple
macbook air m4 macbook air m4
macbook air macbook air
Vstoupit do galerie

Procesory, RAM, paměť, to vše se dnes již prakticky neřeší, protože i M1 je dostatečně výkonná na to, aby vám na ní běželo vše, co dnes potřebujete. Apple tak musí přijít s něčím jiným, co donutí uživatele kupovat počítač tak často, jako mobil. Výkon a kvalita čipů Apple Silicon totiž znamná, že lidé nemají dlouhé roky důvod si nový počítač pořídit. Vychytávky v podobě TouchBar nebo různých barviček se ukázaly jako něco, na co lidé příliš nereagují a tak musí Apple zkusit přijít s něčím jiným a opět své počítače zdokonalovat drobnostmi, které ale potěší. Rychlejší nabíjení, kvalitnější displej, lehčí tělo nebo zkrátka cokoli, díky čemu budou mít i lidé s ještě stále výkonostně dostačujícím počítačem chuť jít si koupit nový model.

Zdroj
Diskuze
Apple Silicon

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.