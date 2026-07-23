Tak dlouho chodil Apple okolo iPhone Ultra, až ho Samsung představil!

Samsung včera oficiálně představil Galaxy Z Fold8 a pokud vám připadá, že je to přesně ten telefon, o kterém se v případě Applu už roky spekuluje jako o iPhonu Ultra, tak máte pravdu. Samsung, který pro Apple vyrábí displeje, zkrátka udělal to nejsnadnější, co mohl, a vyrobil telefon, který má poměr stran a rozměry přesně takové, jaké má mít očekávaný iPhone Ultra. Jako bonus jej představil minimálně o dva měsíce dříve, než ukáže iPhone Ultra společnost Apple.
Tím hlavním, na co nový telefon od Samsungu láká, je poměr stran a rozměry celého zařízení. Díky poměru stran 4:3 můžete přes celý displej přehrávat videa z YouTube nebo sledovat jakékoli filmy. Stejně tak se lépe prohlížejí fotografie nebo internet. Trvalo dlouhé roky, než si výrobci uvědomili, že vzít klasický mobilní telefon a jen jej udělat rozkládací není ta nejlepší možnost, jak přistupovat ke skládacím telefonům.
Apple, tedy vlastně nyní to vypadá, že Samsung, konečně napadlo udělat telefon, který má v rozloženém stavu poměr stran 4:3, a tak na něm funguje prakticky vše stejně jako na klasickém monitoru. Stejně tak je přední strana v případě zavřeného telefonu mnohem praktičtější pro používání, protože pokud nejste zrovna padesátikilová dáma, dosáhnete palcem na všechny body displeje a nebudete mít problém s jeho ovládáním.
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To vše je právě to, co mělo iPhone Ultra udělat revolučním, jedinečným a úžasným. Apple mohl opět vzít něco, co už ostatní roky dělají, a jednoduše to vylepšit k dokonalosti. Ne z hlediska hardwaru, ale z hlediska úhlu pohledu na samotné zařízení. Stačilo přitom tak málo, představit telefon dříve než Samsung, a Apple by sklidil opět veškerou mediální pozornost. Byl by to Apple, který by definoval nový trh a kterého by ostatní dlouhé roky kopírovali. Apple to však jednoduše nestihl a nyní to bude on, kdo bude s největší pravděpodobností ten druhý, ten, kdo opisuje.
Je to škoda, ale jen to ukazuje situaci, která panuje v Applu už dlouhé roky. Apple zkrátka nikdy nebyl ten, kdo jako první něco vymyslel nebo s něčím přišel. Vždy vzal nějaký produkt, který už v nějaké podobě existoval, a vylepšil ho k dokonalosti. Však na tom má Apple založené také své heslo Think Different. Bohužel tentokrát mu to nevyšlo a rozdíl od ostatních hledal tak dlouho, až někdo představil přesně to, co s největší pravděpodobností ukáže Apple na podzim. A mít to Samsungu za zlé? To vůbec ne. Apple měl dlouhých osm let od chvíle, kdy byl představen první skládací telefon, aby jej udělal k obrazu svému, a nakonec si to vše nechal vyfouknout doslova a do písmene před nosem, pár desítek dní předtím, než jej uvede on sám.