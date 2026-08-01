Apple nestíhá vyrábět iPhony. Tim Cook otevřeně varuje před nedostatkem

Apple řeší problém, který by mu většina ostatních výrobců mohla závidět. Zájem zákazníků o jeho produkty je tak vysoký, že firma začíná mít obavy, zda jich vůbec dokáže vyrobit dostatek. Generální ředitel společnosti Tim Cook během oznámení nejnovějších finančních výsledků otevřeně varoval, že omezení v dodavatelském řetězci budou v následujícím období výrazně citelnější.
Největší pozornost se přitom soustředí právě na iPhony. Jejich prodeje během uplynulého čtvrtletí meziročně vzrostly přibližně o 22 procent a Applu přinesly více než 54,2 miliardy dolarů. Ve stejném období předchozího roku dosáhly tržby z iPhonů přibližně 44,6 miliardy dolarů. Výrazně se dařilo také Macům, jejichž prodeje meziročně narostly téměř o 29 procent.
Apple čeká vysoký zájem, ale nemá dostatek součástek
Podle Tima Cooka Apple nadále očekává velmi silnou poptávku. Problémem však je, že firma má podstatně menší prostor reagovat na výpadky nebo rychlé změny na trhu. Některé důležité součástky jsou obtížně dostupné a dodavatelský řetězec už podle vedení společnosti neposkytuje takovou flexibilitu jako dříve.
Cook investorům sdělil, že omezení dodávek by se měla v následujícím čtvrtletí mezikvartálně výrazně zvýšit. Apple se podle něj na straně dodávek bude muset doslova přetahovat o dostupné kapacity. Jinými slovy, firma má zákazníky, kteří chtějí její produkty kupovat, nemusí ale zvládnout dodat na trh dostatečné množství zařízení.
Za problémy stojí především napjatá situace na trhu s paměťovými čipy a dalšími komponenty. Obrovské investice do infrastruktury pro umělou inteligenci zvyšují poptávku po pamětech a výrobních kapacitách. Výrobci čipů proto stále větší část produkce směřují právě k serverům a datovým centrům, zatímco výrobci telefonů, počítačů a další spotřební elektroniky musí o dostupné komponenty bojovat.
Zásoby Applu se téměř zdvojnásobily
Na to, že se Apple snaží na možné problémy připravit, ukazuje také výrazný růst jeho skladových zásob. Jejich hodnota na konci června dosahovala přibližně 11,1 miliardy dolarů. Na konci září předchozího roku přitom činila pouze 5,7 miliardy dolarů.
Tak výrazné nahromadění zásob není pro Apple typické. Tim Cook je dlouhodobě známý tím, že prosazuje velmi efektivní dodavatelský řetězec a snaží se množství výrobků a součástek ležících ve skladech držet co nejníže. Současný růst zásob proto naznačuje, že se Apple předzásobuje komponenty i hotovými produkty, aby případné výpadky dokázal alespoň částečně zmírnit.
Nedostatek může zasáhnout nové iPhony
Načasování celého problému není pro Apple zrovna ideální. Firma tradičně na podzim představuje novou generaci iPhonů a právě první týdny po zahájení prodeje bývají z hlediska poptávky nejsilnější. Pokud budou dodávky komponent omezené, mohou se u nejžádanějších modelů rychle prodlužovat dodací lhůty.
Neznamená to automaticky, že iPhony zcela zmizí z obchodů. Nedostatek se může projevit pouze u některých konfigurací, barev, paměťových variant nebo prémiových modelů. Přesně to jsme ostatně v minulosti viděli již několikrát, kdy byly základní verze běžně dostupné, zatímco na vybrané modely Pro zákazníci čekali několik týdnů.
Napjatá situace kolem součástek může mít vliv také na ceny. Apple zatím oficiálně nepotvrdil, že by kvůli omezené dostupnosti čipů plánoval zdražení iPhonů. Rostoucí výrobní náklady a slabší dostupnost komponent však vytvářejí tlak, který se může projevit při uvedení nové generace zařízení.
Rekordní výsledky nestačily investorům
Samotné výsledky Applu byly přitom mimořádně silné. Společnost za čtvrtletí utržila 109,4 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 16 procent. Čistý zisk dosáhl téměř 29,8 miliardy dolarů a zisk na jednu akcii meziročně vzrostl o 29 procent.
Investoři se však nesoustředili pouze na to, co se Applu podařilo během uplynulých měsíců. Znepokojilo je především varování před zpomalením růstu a zhoršující se dostupností součástek. Výsledkem byl pokles ceny akcií, přestože firma zveřejnila jedno z nejsilnějších čtvrtletí ve své historii.
Pro běžné zákazníky je zpráva poměrně jednoduchá. Apple očekává o své produkty mimořádně vysoký zájem, současně si však není jistý, zda zvládne vyrobit tolik zařízení, kolik bude trh požadovat. Kdo bude chtít některý z nejžádanějších nových iPhonů hned po zahájení prodeje, neměl by letos s objednávkou příliš dlouho otálet.