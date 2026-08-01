iPhone 18e dostane nečekané vylepšení. Apple posílí jednu z nejdůležitějších součástí

Přestože do představení iPhone 18e zbývá ještě řada měsíců, na internet už pronikají první informace o jeho výbavě. A pokud se potvrdí nejnovější zpráva analytika Jeffa Pu, základní model nabídne příjemné překvapení. Apple má totiž navýšit operační paměť z 8 GB na 9 GB. Stejnou informaci přitom už dříve zveřejnil i známý analytik Ming-Chi Kuo, což důvěryhodnost úniku výrazně zvyšuje.
Na první pohled se může zdát, že navýšení o jediný gigabajt není nijak zásadní. V případě Apple ale hraje operační paměť stále důležitější roli kvůli Apple Intelligence. Právě nové AI funkce totiž vyžadují větší množství dostupné paměti a Apple se snaží postupně navyšovat její kapacitu napříč celou produktovou řadou. Podle dosavadních informací má iPhone 18e nabídnout také nový čip A20 vyráběný modernějším výrobním procesem, který by měl přinést vyšší výkon i lepší energetickou efektivitu. Díky kombinaci výkonnějšího čipu a větší operační paměti by měl telefon zvládat více AI úloh přímo na zařízení bez nutnosti odesílání dat do cloudu.
Fotogalerie
Na druhou stranu ani 9 GB RAM nemusí znamenat plnou podporu všech funkcí iOS 27. Už dřívější úniky naznačily, že některé z nejpokročilejších AI funkcí zůstanou exkluzivní pro dražší modely s větší pamětí. Apple tak bude pravděpodobně i nadále odlišovat základní modely od řady Pro nejen fotoaparáty nebo displejem, ale také možnostmi Apple Intelligence.
Podle současných informací se iPhone 18e nepředstaví společně s modely Pro už letos v září. Apple má v rámci nové strategie rozdělit uvedení telefonů do dvou částí roku, přičemž iPhone 18e by měl dorazit až na jaře 2027 společně se základním iPhone 18 a druhou generací iPhone Air. Pokud se úniky potvrdí, půjde o dosud nejlépe vybavený model řady „e“.