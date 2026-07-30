Zářijové Apple překvapení? Ve hře jsou hned dvě konference pro představení nových iPhone 18 Pro a Ultra

Do zářijového představení hlavních Apple novinek pro letošní rok sice zbývá ještě více než měsíc, přesto se však začínají objevovat další a další zajímavé informace, které na plány kalifornského giganta vrhají nové, detailnější světlo. A musím říci, že pokud se potvrdí, bude letošní podzim pro Apple fanoušky opravdu zajímavý. Velmi věrohodný leaker Digital Chat Station, který se svými předpovědmi okolo Apple produktů v posledních letech ve valné většině případů trefil přímo do černého, totiž na čínské sociální síti Weibo prozradil, že má Apple dle informací jeho zdrojů na září chystat hned dvě své tiskové konference nebo chcete-li Keynotes pro představení nových modelů iPhone.
Dvě zářijové tiskové konference pro nové Apple produkty v čele s modely iPhone dává vzhledem k tomu, co vše se vedle nich očekává a hlavně, co mají přinést za novinky, ve výsledku docela smysl. Přeci jen, ohebný iPhone Ultra bude chtít Apple bezesporu odprezentovat co možná nejpodrobněji, aby uživatelům ukázal veškeré jeho klady a přesvědčil jej o tom, proč jej chtít. U iPhone 18 Pro má zase dorazit zásadní vylepšení foťáku ve formě variabilní clony, která by měla tento telefon opět o něco více přizpůsobit klasickým foťákům díky možnosti lepšího ostření na konkrétní předmět a práci se světlem. Když k tomu všemu navíc přičteme fakt, že mají dorazit i nové Apple Watch Series 12 spolu s Apple Watch Ultra 4 a v kuloárech se šušká i o AirPods Ultra, nové Apple TV, HomePodu mini či HomePadu coby chytrém domácím hubu pro ovládání domácnosti, do jedné Keynote by se produkty jen těžko vešly.
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Poměrně překvapivé je však to, že leaker na základě svých zdrojů tvrdí, že jako první přijde na řadu Keynote zaměřená na iPhone Ultra (konkrétně na začátku září), přičemž druhá Keynote pro iPhone 18 Pro, které leaker označuje za high-endové modely, proběhne na konci září. Přitom Ultra bude dražší a technicky zajímavější než Pro řada, navíc se má na pulty obchodů údajně dostat až před Vánoci, takže by dávalo smysl spíš uživatele ještě trochu napínat a ukázat jej až později v září. Apple má ale zřejmě jiný pohled na věc, který nám už zhruba za měsíc a půl rád odprezentuje. Snad tedy bude o co stát, ale vzhledem k tomu, kolik pozornosti zřejmě věnuje samotnému představení letošních novinek, jsou očekávání vskutku velká.
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Pokud se pak ptáte na to, kdy dorazí nový základní model, toho bychom se měli spolu s iPhone Air 2 a 18e dočkat na jaře příštího roku. Apple má totiž od letoška údajně v plánu představování svých produktů po vzoru Samsungu více štěpit, aby si zajistil více pozornosti v průběhu celého roku a zároveň, aby byl schopen věnovat daným produktům více pozornosti v jednu chvíli. V minulosti se totiž stávalo, že mezi sebou musely jednotlivé modely kvůli představení na jedné akci de facto bojovat o pozornost, což by právě přechodem na nový představovací režim už platit nemělo.