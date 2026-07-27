iPhone Ultra představení: Kdy Apple ukáže svůj první ohebný iPhone?

Představení prvního ohebného iPhonu se rychle blíží a podle nejnovějších informací už známe i nejpravděpodobnější termín, kdy jej Apple světu ukáže. Přestože společnost zatím datum své tradiční zářijové keynote oficiálně nepotvrdila, známý reportér agentury Bloomberg Mark Gurman už vytipoval dva dny, kdy by mohl mít iPhone Ultra, jak se o skládacím iPhonu nejčastěji mluví, svou velkou premiéru. Pokud se jeho odhad potvrdí, čeká nás historický okamžik. Apple totiž vůbec poprvé vstoupí na trh skládacích smartphonů.
Kdy Apple představí iPhone Ultra?
Podle Marka Gurmana připadá představení iPhonu Ultra na úterý 8. září nebo středu 9. září 2026. Apple své podzimní keynote tradičně pořádá v prvním úterý nebo středu po americkém svátku Labor Day, který letos připadá na pondělí 7. září.
Právě proto je podle Gurmana pravděpodobnější středa 9. září. Apple by získal více času na organizaci celé akce i přesun novinářů a partnerů do Apple Parku. Stejný scénář firma ostatně zvolila už několikrát v minulosti.
První ohebný iPhone bude největší novinkou keynote
Přestože Apple během zářijové akce představí také nové modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, největší pozornost by měl přitahovat právě iPhone Ultra.
Půjde totiž o vůbec první skládací iPhone v historii společnosti. Apple tím vstoupí do segmentu, ve kterém už několik let působí například Samsung, Honor nebo Google. Právě proto se očekává, že si Apple dá na první generaci mimořádně záležet a nabídne řešení, které bude chtít od konkurence jasně odlišit.
Fotogalerie
Kdy Apple oznámí datum představení iPhonu Ultra?
Stejně jako v minulých letech lze očekávat, že Apple rozešle pozvánky na svou keynote přibližně jeden až dva týdny před samotnou akcí. Oficiální datum představení iPhonu Ultra bychom se tak mohli dozvědět už na přelomu srpna a září. Do té doby zůstává nejspolehlivějším vodítkem právě odhad Marka Gurmana, který se při svých předpovědích opírá o dlouholetý harmonogram společnosti Apple.
Představení iPhonu Ultra je na dosah
Vše nasvědčuje tomu, že čekání na první ohebný iPhone se chýlí ke konci. Pokud se současné informace potvrdí, představí Apple iPhone Ultra už 8. nebo 9. září 2026. Právě během této keynote bychom se měli dozvědět všechny technické detaily, cenu i termín zahájení prodeje zařízení, které má být jednou z největších novinek v historii iPhonu.