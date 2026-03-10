Chystaný Apple HomePad pro ovládání chytré domácnosti dostane MagSafe!

Není žádným tajemstvím, že se Apple chystá vstoupit do produktového světa chytré domácnosti. O těchto plánech se totiž šušká již řadu měsíců a potvrzuje je mimo jiné i řada změn v kódu OS Applu. Detaily plánovaných novinek navíc postupně unikají na internet a odhalují tak, na co se budeme moci v dohledné době těšit. S poměrně zajímavými zprávami na toto konto přišel nyní například leaker Kotsunami, ke kterému se dostaly nové informace o hybridu HomePodu a iPadu, který je ve fanouškovském světě Applu označován za HomePad.
Zdroje leakera tvrdí nově konkrétně to, že alespoň jeden z testovaných prototypů má v zádech integrovanou technologii podobnou MagSafe, díky které by se zařízení dalo jednoduše „cvaknout“ na nástěnný držák. HomePad by tak mohl fungovat jako pevně umístěné centrum chytré domácnosti, které budete mít neustále na očích třeba v kuchyni nebo na chodbě. Jakmile by ale bylo potřeba, šel by jednoduše odepnout a používat kdekoliv jinde. Osobně si nicméně myslím, že pokud zde Apple vsadí na magnety, budou muset být určitě silnější než jsme zvyklí u iPhonů. Přeci jen, v tomto případě bude vyžadováno pevné přichycení, které eliminuje případný pád zařízení.
Kosutami zároveň tvrdí, že zařízení bude výrazně spoléhat na Apple Intelligence, což však ve výsledku není žádným překvapením. I podle mnoha dalších zdrojů by totiž měla hrát klíčovou roli nejen při ovládání chytré domácnosti, ale také při zobrazování informací či komunikaci se Siri. Součástí systému má být dokonce i integrace s chytrými zvonky u dveří, takže by HomePad mohl sloužit i jako jednoduchý domácí interkom.
Několikaletý cíl
Poměrně zajímavé je i to, že podle nových informací Apple na tomto produktu pracuje už několik let. Rozhodně jej tak nelze vnímat jako výstřel do prázdna, ale spíš jako promyšlený krok, který pomůže Applu posílit právě na trhu s chytrou domácností. Cílem má být totiž vytvořit zařízení, které bude fungovat jako centrální bod domácnosti – tedy místo, odkud budete ovládat chytré spotřebiče, poslouchat hudbu nebo podcasty, případně vyřizovat videohovory.
Co se pak týče termínu představení, původně se mluvilo o začátku roku 2025. Kvůli zpoždění kolem Apple Intelligence se však plán několikrát posunul. Nyní se tak nejčastěji skloňuje letošní podzim, avšak vzhledem k řadě odkladů z dřívějška není samozřejmě jistý ani ten. Snad se ale už skutečně dočkáme a všichni fanoušci chytré domácnosti naplno okusí, jak o tomto světě uvažují lidé v Applu. Já se na to těším opravdu hodně.