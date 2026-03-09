HomePad dorazí později, než měl! Hybrida HomePodu a iPadu brzdí nedokončená Siri

Již pěkných pár měsíců je skoro až veřejným tajemstvím to, že Apple plánuje velký vstup do světa chytré domácnosti skrze řadu nových produktů v čele s hybridem HomePodu a iPadu. Ten má nést název HomePad a v posledních měsících jsme již nesčetněkrát slyšeli o jeho „bezprostředním představení“, ke kterému však bohužel nedošlo, což mě jakožto velkého fanouška Smart Home mrzí. A jak se zdá, čekat budeme i nadále.
Novinka měla původně dorazit už loni, ale podle dostupných informací se její uvedení opakovaně posouvá kvůli problémům s vylepšenou Siri. Ta měla přinést osobnější a chytřejší asistenci poháněnou Apple Intelligence, ale její implementace se nyní posouvá nejdříve na iOS 26.5, možná až na iOS 27. A protože HomePad je na nové Siri hodně závislý, odkládá se i jeho spuštění.
To nyní potvrdil i leaker Kosutami, který přišel před pár hodinami s tvrzením, že HomePad by mohl dorazit až na podzim. I jeho zdroje přitom mají potvrzovat, že vše nasvědčuje tomu, že hlavní brzdou je právě Siri. HomePad přitom není jedinou novinkou pro domácnost. Podle dostupných informací Apple připravuje také bezpečnostní kameru a zvoken s Face ID. Není nicméně jasné, zda firma plánuje všechny tyto produkty představit najednou, či je chce odhalit postupně.
Ať už však má Apple plány jakékoliv, pro fanoušky chytré domácnosti je nová zpráva o dalším čekání bezesporu zklamáním. Očekávání jsou totiž vysoká a nejistota kolem Siri stále trvá. Jasné je jen jedno a to sice, že Apple chce, aby HomePad dorazil až ve chvíli, kdy bude Siri skutečně dotažená do detailu.